«Покупку жилья лучше не откладывать, заявки на кредит принимаются и онлайн»: собрали для вас ответы на самые популярные финансовые вопросы в период пандемии

Новая коронавирусная инфекция внесла сумятицу в мировую экономику. И без того панические настроения обросли дополнительными «страшилками». Чему верить и чего ожидать читателям «КП-Самара» рассказала Управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи, ответив на самые волнующие вопросы.

- Безопасно ли сейчас брать ипотеку? Будет ли падение цен на жилье или, ни дай Бог, крах рубля?

- Несмотря на то, что экономическая ситуация не самая благоприятная, запланированное приобретение недвижимости будет правильным. Во-первых, ставки, даже с учетом их незначительно повышения, остаются достаточно низкими, во-вторых, в ближайшее время стоит ожидать падения стоимости жилья. В случае опасения рисков невыплат по кредиту нужно рассчитывать на то, что с апреля действует возможность отсрочки платежей по ипотеке, введенные в связи с пандемией, кроме того, можно воспользоваться ранее вступившими в силу «кредитными каникулами» - единожды за весь период платежа отсрочить срок выплаты до полугода.

Управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Возможно ли сейчас взять кредит простым жителям?

- Вся линейка банковских продуктов оформляется без ограничений при предоставлении подтверждающих документов. Банки работают без ограничений по графику. Заявки можно подавать как онлайн, так и в офисах. Главное – при оформлении кредита сейчас рассчитывать все риски, позволят ли ваши текущие доходы гасить его по графику. Надо понимать, что все меры поддержки бизнес и граждан являются временными и позднее просить об кредитных каникулах не получится.

- Какому риску может подвергнуться депозит в вашем банке в связи с пандемией. Лучше продлить или забрать? Это все мои накопления.

- Пандемия никак не влияет на вклады в банках, так как они застрахованы. Кроме того, помните, что вклад приносит доход в виде процентов, а деньги, которые вы заберете домой, будут обесцениваться соответственно текущему уровню инфляции.

- Можно ли назвать ПИФы надежным методом инвестиций? Предоставляет ли банк «Открытие» самарцам такой вариант капиталовложения?

- ПИФы – это доступный и прозрачный инструмент инвестирования в рынки ценных бумаг по всему миру, они вполне надежны при достаточном уровне финансовой грамотности. Регулярная отчетность и правовая структура, включающая независимый контроль, делают паевые инвестиционные фонды одним из наиболее надежных финансовых институтов. Банк «Открытие» предоставляет такой вариант инвестиций, с подробностями можно ознакомиться на сайте.

- Как найти общий язык с банком? У детей ипотека, маленький ребенок. Сейчас работает только сын, невестка трудилась не официально, теперь осталась без дохода.

- Любая кредитная организация работает в строгом соответствии со определенными требованиями к оформляемым документам. Если данные о падении дохода документарно не подтверждены, есть только два пути. Разово воспользоваться программой кредитных каникул с отсрочкой платежа на полгода. Эта программа работает не только на период эпидемии, она распространяется на любого клиента, оформившего ипотеку, и действует с 2019 года. Второй путь – рефинансировать свой кредит, уменьшив ежемесячную сумму платежа. В дальнейшем обязательно рассчитывайте свои риски, когда оформляется долгосрочный кредит. Обязательно формируйте «подушку безопасности», чтобы в случае непредвиденных обстоятельств иметь запас прочности на несколько месяцев.

- У меня вклад в одном банке, а кредит в другом. Можно онлайн снять деньги в одном и перевести их за кредит в другом?

- Распоряжаться своими вкладами можно через личный кабинет. Надо иметь ввиду, что досрочный перевод вкладов не позволит получить проценты. Ситуация с вкладами на данный момент никак не меняется. На рынке достаточно много разнообразных предложений.

- Доход семьи сократился на 50%, но документально это подтвердить невозможно. Как быть?

- Каждый банк будет требовать документы, подтверждающие падение доходов, если падения не зафиксировано, то причин для отсрочки кредита нет. В вашем случае при обращении в банк можно перенести дату внесения платежа. Если ваш доход уменьшился за время эпидемии на 30% (и это падение зафиксировано в документах, то есть вы получаете «белую зарплату») или вы находитесь на длительном больничном из-за коронавируса, вы также можете рассчитывать на отсрочку.

- Что будет с нашими кредитами? Я индивидуальный предприниматель, сейчас деятельность из-за карантина приостановлена, а налоги, плату за аренду никто не отменил.

- Вам необходимо узнать, как у банка, что выдал вам кредит, работает программа кредитных каникул, а также выдача средств на зарплату сотрудников компаний под ноль процентов. Например, для своих клиентов – предпринимателей сегмента малого бизнеса банк «Открытие» разработал ряд мер. Аналогичные меры действуют у других крупных банков. Для всех предпринимателей, мы как банк, на 3 месяца полностью отменили плату и комиссии по основным пакетам услуг РКО. Обнулили комиссии по снятию денег в кассе для выплаты зарплат. Теперь наши клиенты без каких-либо комиссий могут снимать наличные деньги в кассе для выплаты зарплаты своим сотрудникам и для прочих выплат социального характера. Это особенно важно для предпринимателей, которые несмотря ни на что стараются любыми способами сохранить рабочие места, в том числе используя программу кредитования под 0% на выплату зарплаты, в которой «Открытие» тоже участвует. Также мы предлагаем программы по кредитным каникулам, упрощенную процедуру реструктуризации и специальные проекты экспресс-кредитования для онлайн-ритейлеров. Все это оформляется дистанционно, без посещения банка и без проведения дополнительного финансового анализа клиентов.

- Положила деньги на депозит в рублях на 3 месяца. Не пропадут ли в случае дефолта? Также небольшая сумма в облигациях в вашем банке в Новосибирске. Смогу я снять эти деньги, в случае необходимости?

- Чтобы понять механизм получения суммы облигаций вам надо ознакомиться с договором, который вы подписывали. Для сохранения вкладов клиентов они страхуются на сумму 1,5 млн рублей.

- В данный момент я не работаю, стою на бирже труда. Могу я оформить кредитные каникулы? И какие документы нужны для этого?

- Да можете в банке, где вы оформляли кредит. Если он предоставляет программы поддержки клиентов, которые были разработаны правительством. Отсрочка будет одобрена, если вы потеряли работу в связи с пандемией, длительной болезнью или ваш доход упал на 30% и более. Полный перечень документов вам озвучат при консультации.

- Какие инструменты для накопления предлагает ваш банк? И что лучше подойдет для пожилого человека?

- Наши клиенты активно вкладывают сбережения в инвестиционные продукты. Мы предлагаем широчайший спектр инвестиционных решений от наших партнеров – инвестиционное и накопительное страхование жизни, доверительное управление и брокерское обслуживание, ИИС, монеты и драгоценные металлы, и многое другое. С пожилым клиентом наиболее предпочтительным остается вариант вклада или остатка на счете, по которому также будут начисляться проценты.

СПРАВКА:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.