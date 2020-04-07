Коронавирус в Самаре, последние новости на 8 апреля 2020 года: никто не болеет, но дом покидать не стоит

Регион продолжает жить в условиях пандемии - правда, в гораздо лучших обстоятельствах, чем соседи. С 1 апреля в регионе не выявлено ни одного заболевшего. Сомнительные результаты проверяют в Москве - и отбрасывают. Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Самаре на 8 апреля 2020 года: можно ли уже расслабиться и стоит ли сидеть дома, если вокруг все так хорошо?

В больницах в Самарской области по-прежнему остаются 8 человек. Девять поправились и уже оказались дома, с родными и друзьями. Сомнительных результатов осталось только 11. Волшебный воздух Самарской области и повальная самоизоляция дают свои плоды: новых заболевших у нас не находят уже с начала апреля.

Однако выходить из дома жителям все же не стоит - можно только на работу. Иначе с таким трудом достигнутые результаты будут потеряны.

За сутки по данным оперативного штаба провели 455 анализов в центре Роспотребнадзора и 81 - в СПИД-центре. 11 результатов ожидают подтверждения или опровержения. А 4436 человек находятся сейчас под медицинским наблюдением.

На 29% снизилась благодаря самоизоляции горожан и особенно детей заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области

Медсестра из Теннесси с больничной койки призвала людей серьезнее относиться к коронавирусу.

1900 волонтеров в регионе готовы прийти на помощь людям старше 65 лет. Попросить о помощи можно, позвонив по телефону 8 800 200 34 11. Также можно звонить на региональную горячую линию 8 800 505 78 63 и горячая линия для жителей Самары 8 (846) 998-67-07. Звонки на эти горячие линии принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

1400 пожилых нуждающихся горожан получают горячее питание от аэропорта "Курумоч". Волонтеры же оказали помощь 562 пожилым людям, купив продукты.

По данным департамента информационной политики Самарской области, в регионе начали тестировать систему QR-кодов, которые позволят контролировать соблюдение режима самоизоляции. Обычные жители Кинеля об этом ничего не знают.

124 миллиона рублей уже получила из федерального бюджета Самарская область. Эти деньги пойдут на доплаты врачам.

Несмотря на то, что заболевших коронавирусом в регионе нет, сейчас в Самарской области продолжают обустраивать инфекционные койки. Их выделят и в Клиниках СамГМУ. А еще уже 471 ординатор работают сейчас от университета в качестве младшего и среднего медперсонала.И они точно знают последние новости про коронавирус в Самаре на 8 апреля 2020 года из первых рук.

Тем временем Самара начинает потихоньку переходить к нормальной жизни. Во-первых, в регионе намерены увеличить число компаний, которым разрешено работать в этот нелегкий период. Во-вторых, на дорогах увеличивается количество транспорта. Метро, например, уже с начала недели работает до полуночи. А работодателям предложили новый образец справки, которую нужно оформить для работника, чтобы он получил возможность выходить из дома.

В министерстве труда рассказали, как самоизоляция и коронавирус повлияли на рынок труда в Самарской области. Кстати, на удаленку перешли пока только 2300 человек. И масштабных увольнений пока не фиксировалось.

А с 6 апреля началось дистанционное обучение школьников в Самарской области. В первый день горожане столкнулись с трудностями, но в целом учителя подобрали различные варианты организации такого образовательного процесса и сейчас идет его настройка.