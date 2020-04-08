Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 8 апреля 2020 года: четыре пациента в состоянии средней тяжести

В Оренбургской области в прошлые сутки новых больных коронавирусом не нашли. Жители соблюдают режим самоизоляции и распространение инфекции теперь максимально затруднено. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 8 апреля 2020 года: о чем стоит знать и что нельзя пропустить.

На 8 апреля в Оренбургской области зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выписались из больницы. Один человек умер.

В оперативном штабе сообщают, что четверо больных сейчас в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Двоих готовы выписать в ближайшие дни - их результаты дважды должны быть отрицательными.

1763 человека находятся под наблюдением медработников.

114 человек с ОРВИ, которые были за рубежом, лежат в инфекционных стационарах, в специальных боксах. У них не подтвержден коронавирус.

Более 1700 добровольцев работают в регионе. Они готовы оказать любую помощь пожилым людям. Телефон, по которому об этой помощи можно попросить: 88002005603.

На портале Культура Оренбуржья начался новый проект Артисты.Live. В нем зрители смогут увидеть, как представители творческих профессий проводят свои будни, это будут трансляции репетиций, забавных челленджей и многое другое.

А в историко-краеведческом музее Оренбурга запустили онлайн-игру "Детективы прошлого". Зрителям предлагают разгадать тайну сарматской царицы. Первое задание – нарисовать таинственную древнюю царицу. Работы ждут в Instagram с хештегом #жилабылацарица.

Спортсмены Оренбуржья продолжают тренировки и на самоизоляции. Их размещают в интернете: в социальных сетях регионального министерства физической культуры и спорта («Вконтакте»; «Одноклассники»; «Instagram»), а также областного Центра спортивной подготовки («Вконтакте»; «Одноклассники»; «Instagram»). В онлайн-режиме можно и присоединиться к тренировками.

Вот такие правила действуют в Оренбурге

А с 7 апреля смотреть всю самую актуальную информацию и последние новости коронавируса в Оренбурге можно на сайте http://стопкоронавирус56.рф.

Напомним, что сейчас в Оренбургской области действует режим полной самоизоляции. Граждане могут выходить на улицу только на работу, за продуктами, для того, чтобы вынести мусор или выгулять животное.

Нельзя выходить из дома гражданам на карантине. Нельзя заниматься спортом, гулять с детьми, нельзя быть на улице несовершеннолетним без взрослы.

Также особое распоряжение коснулось села Новоникитино в Октябрьском районе. Село закрыто на карантин.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

8 800 302 50 50 - телефон горячей линии по коронавирусу.