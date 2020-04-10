"В свои 19 лет он имел звание гвардии лейтенант": история ветерана Ивана Сидорина.

Рассказывает Никита Шубин, правнук:

— У меня воевал прадедушка Сидорин Иван Петрович. Он родился в 1923 году. В свои 19 лет он имел звание гвардии лейтенант. В период боевых действий в батальоне Сидорин показал себя командиром. Он разгромил пехоту пулеметного гнезда полевого орудия. В этой сложной борьбе лейтенант Сидорин был тяжело ранен, но, не бросая своего боевого места, он продолжал командовать до эвакуации санчасти.

Архивный документ

В этот день он умер от полученных тяжёлых ран. Сидорин Иван Петрович был убит в бою 27 декабря 1942 года. Похоронен в Литвинском районе ростовской области. Был награждён орденом Красного Знамени. Если бы у меня была возможность сейчас поговорить с ним, я бы его спросил как там все было, как всё происходило, каково для него было отстаивать честь нашей страны и как он учился.

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