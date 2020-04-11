"Его наградили орденом Красной Звезды": история ветерана Шаймардана Сахибова.

Рассказывает Ольга Полозова, внучка:

— Мой дедушка Сахибов Шаймардан проходил службу во время Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на Западном фронте. Он был помощником командира взвода разведки 173 гаубичного артиллерийского полка. В ночь на 27 октября, находясь под городом Алексино Тульской области, мой дедушка и группа разведчиков, которую он возглавлял, получила задание: проникнуть на территорию врага, разведать, сколько у них находится транспорта, боевых машин, и корректировать огонь на их уничтожение. Выполняя данное задание, мой дедушка вместе со своей группой переправился на левый берег реки Оки, где на опушке леса, на дереве дедушка организовал наблюдательный пункт, откуда корректировал огонь по противнику.

В результате были уничтожены более взвода немецких солдат и офицеров, а также их боевая техника. Когда дедушка со своей группой разведчиков возвращался с задания, они наткнулись на группу немецких разведчиков. В завязавшемся бою наши одержали победу. Дедушка лично в упор расстрелял троих немецких разведчиков. Далее, когда переправлялись через реку, дедушка получил тяжелое ранение от вражеского снаряда в голову и был контужен. 16 июня 1945 года его представили к правительственной награде, наградили орденом Красной Звезды. Позже на сайте «Подвиг народа» я нашла и наградной лист, и приказ о награждении.

В послевоенные годы дедушка жил в поселке Саврань Одесской области, женился, появились дети: два сына. Он продолжил службу в военкомате, далее был назначен на должность военного комиссара, где и проработал до пенсии. А сейчас у него уже четверо внуков и пять правнуков. Умер он в 1993 году. Последний раз я видела его, когда мне было 6 лет. Свои знания и информацию с сайта «Подвиг народа» о дедушке соединили и в результате вот такие достаточно обрывочные сведения у нас получились. Если бы была возможность сейчас поговорить с дедушкой, конечно, хотелось бы расспросить все подробности того времени, все, что не можем узнать через сайт «Подвиг народа», все, что не могут рассказать мой отец и дядя, его сыновья. Потому что я хотела бы передать это своим детям, внукам, правнукам.