«Пришел домой с трофейным парашютом и велосипедом»: история ветерана Павла Леванова

Рассказывает Капитолина Панькина, дочь:

— Мой отец — Леванов Павел Васильевич. Папу забрали на фронт 15 августа 1941 года, ему исполнилось 32 года как раз в день объявления войны, 22 июня. Кроме него служили еще два его брата. Старший брат Федор, попал в плен, но в 1945 году его освободили. А младший Егор только закончил педучилище, очень хорошо рисовал и должен был пойти работать учителем рисования, но сразу после окончания учебы его взяли на фронт, туда он так и не доехал, их разбомбили немцы. А папа вернулся, демобилизовался 9 мая 1945 года. И летом пришел домой с трофейным парашютом и велосипедом, на который была даже справка о награждении. Из парашюта мама нашила рубашки и платья детям. Вообще в семье нас было десять, я самая младшая. До войны у них было четверо детей: два мальчика и две девочки. Два сына умерли в голодный год, потом родилось еще четверо детей, и мама получила медаль как мать-героиня, когда я родилась.

Грамота

Папа многое рассказывал о войне, но мы особо не вслушивались, так как были маленькими и не осознавали всей ценности его слов. А сейчас уже по крупицам собираем информацию, но мало что удается найти. Два года назад мы летали к моей самой старшей сестре в Калининград, сейчас она уже умерла. Во время войны она была примерно в шестом классе, сестра вспоминала о том, что вражеские самолеты летали и разбрасывали каких-то насекомых, которые съедали весь урожай, а они с учительницей тем временем в лесу прятались. Как только враги улетали, они выбегали и собирали всех этих жучков.

Удостоверение

В памяти осталось то, что папа несколько раз был ранен. Самое серьезное ранение получил в переносицу. С поля боя его вынесла санитарка, к которой после войны он ездил в Прибалтику, чтобы поблагодарить. Тогда рядом нейрохирурга не оказалось, а потому какой-то пожилой врач сказал: «Нужно делать операцию прямо здесь и сейчас - до медсанбата его довезти не успеют». Вместо наркоза врач дал стакан водки, ей же и поливал место ранения, вытаскивал осколки. Это продолжалось около трех часов. Эти осколки даже после войны потом выходили. Далее контузия, очнулся на берегу реки и попал к какому-то леснику. Там пробыл очень долго. Никакой связи у родных с ним не было. И мама получила две похоронки, якобы он погиб. Но потом ей пришло письмо от отца, написанное рукой этого лесника, о том, что он жив, здоров и все в порядке.

Удостоверение

Сначала отец был минометчиком, а после ранения и контузии его определили в обоз. Отец рассказывал: «Командир мне сказал, чтобы я баню организовал. Из подручных материалов все соорудил. В общем, устроили баню, натопили снега. И после этого я стал настоящим банщиком. Как только привал, командир всегда приказывал мне баню организовывать».

Павел Леванов

После войны жили мы все там же в старом Ставрополе. Отец работал плотником. Делал мне очень красивые игрушки, все завидовали, потому что таких больше ни у кого не было. В доме было много мебели, которую он сам делал. Комод, стол, сделанные его руками, сейчас стоят у нас на даче. Отец вообще был человеком очень доброжелательным, вокруг него всегда было много хороших людей, для них было значимо его слово, совет.