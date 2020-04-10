2020-04-10T11:31:51+03:00
Умные вещи

Система контроля доступа на объект защитит предприятие от незаконного проникновения

На предприятиях, складах, логистических комплексах и многих других объектах нормой сегодня является установка систем контроля доступа
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Система контроля доступа на объект защитит предприятие от незаконного проникновенияСистема контроля доступа на объект защитит предприятие от незаконного проникновения
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Они дают возможность обеспечить строго санкционированное проникновение лиц на определенную территорию. Кроме того, такие системы позволяют идентифицировать сотрудников и контролировать их доступ на конкретные объекты.

Наряду с основными функциями они также могут использоваться для следующих целей:

- контроль рабочего времени персонала;

- ведение базы посетителей;

- контроль соблюдения штатного расписания и др.

Профессиональная охрана объектов в Москве подразумевает применение специальных технических и программных средств. Также может предусматриваться интеграция с системами безопасности, в том числе пожарной сигнализацией. Контроль доступа на объект может осуществляться при помощи таких преграждающих устройств, как шлагбаумы, турникеты, шлюзовые кабины, сплошные ворота и т. д. В стандартный комплект оборудования также входят контроллеры, считыватели, идентификаторы. Для управления применяется также и специализированное программное обеспечение.

Система контроля доступа дает возможность обеспечить строго санкционированное проникновение лиц на определенную территорию.

Система контроля доступа дает возможность обеспечить строго санкционированное проникновение лиц на определенную территорию.

Установка современных систем контроля доступа позволяет повысить безопасность объекта и предотвратить незаконное проникновение. Кроме того, она дает возможность:

- снизить затраты на службу безопасности за счет применения современных технологий и оборудования;

- обеспечить контроль жизнедеятельности объекта, что особенно важно в критических ситуациях;

- автоматизировать процесс выплаты зарплаты с учетом отработанного сотрудниками времени.

Широкий спектр услуг в сфере установки систем контроля доступа и их обслуживания предлагает охранное предприятие «Легис». Более 27 лет работы на отечественном рынке позволили компании досконально изучить потребности клиентов. Сегодня Группа компаний «Легис» может обеспечить не только физическую охрану, но также пультовую, с применением технических и программных средств, в том числе, собственной разработки. В отличие от многих охранных предприятий компания имеет лицензию ФСБ, которая позволяет ей осуществлять охрану объектов, содержащих гостайну.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому заказу и большому опыту в построении эффективных систем контроля и управления доступом, «Легис» сможет объединить все компоненты в налаженный комплекс безопасности.

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