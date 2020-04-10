Как пройдет Вербное воскресенье в Самаре 2020: где освятить ветки вербы в период карантина

Вербное воскресенье в Самаре православные будут отмечать в 2020 году 12 апреля. Церковное название этого праздника – Вход Господень в Иерусалим. Он отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе, и посвящен торжественному моменту из жизни Иисуса Христа, когда он прибыл в Иерусалим, а жители города приветствовали его пальмовыми ветками. В наших северных краях вместо ветвей южного растения принято нести в храмы веточки вербы - дерева, которое первым зацветает весной.

Букетик вербы можно без проблем купить накануне праздника у предприимчивых торговцев на городских рынках, у магазинов, остановок общественного транспорта, недалеко от храмов.

Но как освятить ветки вербы, можно ли попасть в храм на Вербное воскресенье в 2020 году в период эпидемии и вынужденной изоляции?

Сайт Самарской епархии сообщает, что городские и сельские храмы нашего региона открыты и продолжают службу даже в период карантина. А вот идти ли в церковь в период самоизоляции – каждый верующий решает для себя сам. Высшее духовенство Русской православной церкви рекомендует прихожанам подчиняться решениям властей и призывает верующих к домашней молитве в самоизоляции. Письмо с такими рекомендациями от рабочей группы Патриархата разослано во все епархии страны:

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Святейшего патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Однако, если эпидемиологическая ситуация в регионе не критичная, то присутствие верующих на службах разрешается, но настоятели должны обеспечить для людей в храме санитарную безопасность, не допускать большого скопления народа.

В субботу, 11 апреля, накануне Вербного воскресенья 2020 в храмах Самары с 16.00 состоится Воскресное всенощное бдение, а утром 12 апреля в 8.15 - праздничная служба. На этих богослужениях принято держать в руках зажженную свечу и букет вербы. В конце службы батюшка окропит вербу святой водой, и прихожане унесут домой свечи и освященные веточки, которые будут хранить весь год за иконами.

Ведь есть поверье, что они защищают дом от болезней и несчастий. Также бытует традиция хлестать вербой домочадцев, чтобы здоровье было крепким. В старину крестьяне били прутьями вербы и своих домашних животных, чтобы те не болели и хорошо плодились.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Священник Московского патриархата отец Максим Первозванский, считает: чтобы освятить веточку вербы, не обязательно идти в храм на Вербное воскресенье в 2020 году. Можно совершить этот обряд дома, прочитав соответствующую молитву на освящение всякой вещи и окропив вербу трижды святой или крещенской водой. (Читайте подробнее)