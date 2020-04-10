2020-04-10T00:35:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 апреля 2020 года: АВТОВАЗ готов к работе, а за прогулки светят штрафы

Рассказываем подробности о последних новостях про коронавирус в Тольятти на 10 апреля 2020 года: многодетным выдали ноутбуки, а вазовцы готовятся идти на работу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики региона готовы встретиться с опасностьюМедики региона готовы встретиться с опасностьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области ситуация с новой инфекцией - одна из самых благоприятных в стране. Новые тесты не выявляют заболевших. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 10 апреля 2020 года. Что происходит в городе и когда все вернется к нормальному течению жизни?

По состоянию на вечер 10 апреля в Тольятти всего 5 человек заражены коронавирусом, они в больнице. Два человека - работники АВТОВАЗа. Один сотрудник автомобильного завода остается на карантине.

Уже с 6 апреля начали работу пусть и в неполном объеме многие предприятия автограда. С 12 апреля приступит к работе АВТОВАЗ. Работать компания будет в несколько смен, разным будет время работы - это сделано для того, чтобы в транспорте соблюдалась социальная дистанция.

При этом компании, которые вывели на работу людей в период повышенной угрозы жизни и здоровью, несут ответственность за них. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм накажут штрафами.

Тольяттинским многодетным семьям вручили технику для дистанционной учебы. У многих ребят до этого даже не было компьютера.

Компания Капитал-Групп Мартин, резидент Жигулевской долины шьет многоразовые тканевые маски. На благотворительной основе они поставляют их населению, которые не могут обеспечить себя и своих близких средствами индивидуальной защиты. 85 масок получили в подарок управляющие микрорайонами - им они нужны, чтобы делать обход самоизолированных жителей.

Кроме того, сейчас маски шьют и другие производители. Их адреса есть на сайте администрации Тольятти.

В тольяттинской мечети, как и в других религиозных заведениях региона, остановлены коллективные намазы. При этом сами мечети не закрываются, так как люди приходят сюда со своими проблемами и вопросами.

Тольяттинские медики, которые работают с коронавирусными больными, получат доплаты. Деньги уже выделили из регионального бюджета.

В регионе появилась утвержденная форма справки для волонтеров, которые работают с нуждающимися в их помощи людьми в период самоизоляции.

А здесь можно посмотреть фоторепортаж из отделения, где готовы работать с больными с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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