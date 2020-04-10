2020-04-10T06:56:26+03:00
Коронавирус Covid-19

"Я схожу с ума! Нет времени для собственных детей": откровения самарской учительницы о дистанционном обучении

Первая неделя он-лайн образования оказалась испытанием не только для учеников и их родителей, но и для педагогов
Вера ЦЫГАНКОВА
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А если у учительницы дома свои дети, куда ей деваться?А если у учительницы дома свои дети, куда ей деваться?Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В понедельник, 6 апреля, самарские школьники и студенты вернулись за парты, правда в виртуальном смысле. Из-за режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса школы пустили в ход видео-классы, чаты и другие всевозможные способы общения на расстоянии.

С первых дней ученики и их родители столкнулись с нехваткой компьютеров, сбоями интернета и образовательных ресурсов. Все эти вопросы сейчас прорабатывает министерство образования и науки Самарской области. В частности, как рассказала в эфире радио "КП-Самара" заместитель министра Елена Пинская, для многодетных семей планируется закупить компьютеры. На эти цели уже предусмотрены средства. Что касается, проблем с интернетом, с отправкой домашних заданий и так далее, все это всегда можно решить индивидуально с классным руководителем или педагогами. Ведь для этого нужно всего лишь написать им или позвонить.

Нехватка компьютеров и интернета: Замминистра образования Самарской области рассказала о том, с какими проблемами столкнулись на дистанционном обучении и как их решают

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Дети круглосуточно учатся, а учителя - работают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети круглосуточно учатся, а учителя - работаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 дней в неделю

Только вот от этих сообщений и звонков (не считая подготовки к урокам, самих занятий и проверки домашних заданий) у педагогов, уже практически нет личного времени.

- С учетом прошлой недели у меня было 9 рабочих дней по 10 часов. Сегодня первый выходной. И что я делаю? Весь день консультирую родителей. Проверяю голосовые сообщения, каждому пишу комментарии, а у меня больше 100 учеников. Если не отвечаю родителям начинаются звонки, - рассказала учительница Эльвира Стогова (имя изменено).

И у каждого свое представление о работе педагога

И у каждого свое представление о работе педагога

Онлайн-уроки хоть они и по 30 минут, по факту занимают гораздо больше времени. Подготовка не меньше часа, настройка программы и проверка соединения - еще 15 - 20 минут. Урок не один. А после проверка домашних заданий.

Жизнь учителей не такая уж веселая, как может показаться

Жизнь учителей не такая уж веселая, как может показаться

"Свои дети за бортом"

- Учителя иностранных языков после уроков проверяют горы письменных и устных заданий, с учетом нюансов нового времени. С языком по-другому никак. И так до ночи... свои дети уже за бортом, нерабочее время уже не нерабочее, - сетуют коллеги Стоговой в чатах.

А ведь у кого-то из педагогов дети - тоже школьники. И с ними тоже надо делать домашние задания, уже не говоря о других родительских обязанностях: приготовь, постирай, в магазин сходи.

По словам учителей, время в лучшем случае остается только на сон, часов 5 - 6 если повезет.

И утро начинается не с будильника, а с очередного сообщения от родителей или учеников.

Берегите учителей!

Берегите учителей!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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