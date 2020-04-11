Коронавирус в Самаре, последние новости на 11 апреля 2020 года: кладбища закрыты, но на работу можно

Жителей Самарской области ждет еще неделя самоизоляции, но уже совсем с другими правилами. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 11 апреля 2020 года: все, что решил Дмитрий Азаров, запреты и разрешения, а также штрафы, с которыми может столкнуться каждый из нас.

Количество заболевших в Самарской области на 10 апреля 2020 года: 20 человек

На 11 апреля 2020 года: информация обновляется

14 человек выздоровели в Самарской области и избавились от коронавируса.

В России же на 10 апреля были заражены коронавирусом 11917 человек.

В Самарской области на 10 апреля провели 11 620 тестов на коронавирус. Его делают вернувшимся из-за границы, а также их контактному окружению с признаками ОРВИ. Также анализ делают людям из группы риска с признаками заболевания. Также в ближайшее время тесты начнет делать лаборатория больницы РЖД.

В Самаре ситуация относительно спокойная, по сравнению с соседями. В Уфе, например, сомнительными оказались тесты 170 человек: медиков и пациентов больницы. В Оренбургской области скончался больной с коронавирусом - мужчина возвращался из Европы через самарский аэропорт Курумоч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

Наверное, именно поэтому губернатор Дмитрий Азаров решил смягчить режим самоизоляции. Последние новости о появлении нового постановления стали известны уже почти в полночь 11 апреля 2020 года. Почти всех отправят на работу: опубликован полный список предприятий и организаций, которым это разрешено.

Заработают салоны красоты - по предварительной записи.

Не будут работать: фитнес-центры, рестораны и кафе, развлечения, культурные заведения, развлекательные центры.

Всем работодателям придется взять на себя ответственность за соблюдение санитарных правил.

В нормальном режиме будет ходить транспорт.

При этом будут закрыты парки, детские площадки, набережная. Губернатор попросил всех после работы сидеть дома.

Зачем все это нужно, рассказала журналистам КП-Самара врач-инфекционист Елена Стребкова. Она отметила, что в регионе хорошо подготовились к наступлению инфекции. Но пик еще не пройден, и на следующей неделе может быть рост числа заболеваний. Чего бояться и где можно заразиться - читайте на сайте kp.ru.

Доцент кафедры инфекционных болезней Самарского государственного медицинского университета Елена Стребкова о том, чем отличается новый коронавирус ковид-19 от привычного ОРВИ 00:00 00:00

Жители Самарской области делятся своими историями из изоляции. Татьяна рассказала, как ей живется в коммуналке. А самарская учительница призналась, что у нее нет времени на собственных детей из-за дистанционного обучения.

Интересно, но факт: из-за коронавируса и изоляции людей в регионе улучшилось состояние экологии. Приволжское УГМС фиксирует снижение количества вредных примесей в воздухе. Получается, что виноваты машины!

А вот кладбища будут закрыты с 11 апреля. Жители города не смогут попасть на могилки родных и близких людей ни 12 апреля- в Вербное воскресенье, ни на Пасху.

Интересно, что в постановлении опять не обговорено наказание за выполнение предписаний по охране здоровья и противодействию внешней угрозе. Но известно, что компаниям, нарушающим санитарные нормы грозит от 50 до 500 тыс рублей. Также штраф за невыполнение требования противостояния эпидемиологической угрозе грозит жителям региона. Послушайте, что об этом рассказал юрист:

Предупреждение, штрафы или уголовная ответственность: самарский адвокат рассказал, что может грозить нарушителям режима самоизоляции в период распространения коронавируса 00:00 00:00

Кстати, посмотрите, как прямо сейчас выглядит аэропорт Курумоч: самолеты летают, но редко, пассажиров практически нет. Буквально фильм-апокалипсис!

А здесь мы пишем, как обстоят дела в Тольятти.

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