Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 апреля 2020 года: самоизоляция до 19 апреля и грядущие штрафы

В Автограде был первый заболевший коронавирусом Самарской области. Здесь же успешно лечат и выписывают пациентов с инфекцией. Напомним последние новости про коронавирус в Тольятти: хроники борьбы, новые запреты, послабления и штрафы.

Количество заболевших в Самарской области выросло 10 апреля до 20 человек. Это данные, которые Роспотребнадзор публикует ежедневно около 12.00 по самарскому времени. Они обновятся около полудня 11 апреля.

Известно, что один пациент из Сызрани лежит в больнице №5 Тольятти.

10 апреля в Самаре и Тольятти выписаны трое пациентов. Одна женщина лечилась в 5-й городской больнице Тольятти. Она была за границей и заболела после возвращения оттуда. Сейчас ее выписали, так как анализы показали отрицательный результат.

В больницах Самарской области остаются всего шесть человек.

10 апреля 2020 года Дмитрий Азаров подписал новое постановление, в котором еще больше расширил список работающих предприятий. В Тольятти с 13 апреля начинает работать АВТОВАЗ - рабочие будут выходить в разные смены.

В Тольятти, как и во всем регионе, улучшилось состояние воздуха. Экологи считают: из-за коронавируса люди больше сидет дома, меньше пользуются транспортом. От этого такой результат.

Режим самоизоляции продолжает действовать до 19 апреля. Правда теперь можно выходить на улицу не только со справкой работодателя, но и при предъявлении документа, доказывающего, что вы - самозанятое лицо. В правительстве рассчитывают, что это побудит таких людей выйти из тени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

В Тольятти на 10 апреля количество безработных граждан составило 3341 человек. При этом организациям нужны 7657 человек.

В Тольятти машины МЧС начали проводить санитарную обработку. Пока что жилой фонд в автограде обрабатывают на 92%. Губернатор поручил достичь уже 100% к понедельнику.

Жителей Тольятти предупреждают, что за нарушение режима самоизоляции могут грозить штрафы. Конечно, никто не кинется выписывать бумажку, если вы четко понимаете, куда и зачем идете. Но в России уже есть прецеденты наказания за прогулку с ребенком на закрытой детской площадке. Подробнее об этом рассказал адвокат:

Предупреждение, штрафы или уголовная ответственность: самарский адвокат рассказал, что может грозить нарушителям режима самоизоляции в период распространения коронавируса 00:00 00:00

А здесь мы рассказываем о режиме самоизоляции в Самаре.