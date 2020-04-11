2020-04-11T01:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 11 апреля 2020 года: двое больных на ИВЛ, более 3 тыс. под наблюдением

Узнаем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 11 апреля 2020 года, точное количество зараженных и новые льготы для бизнеса
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи готовы спасать жизниВрачи готовы спасать жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Оренбургской области один из первых больных коронавирусом скончался. Что же происходит в регионе сейчас? Каковы последние новости про коронавирус на 11 апреля 2020 года - узнаем в прямом эфире.

Количество заболевших в Оренбургской области на 10 апреля 2020

ВСЕГО 25 подтвержденных случаев,

ПЛЮС 3 новых случая за сутки (на 12.00 10 апреля)

5 пациентов выписались

1 пациент умер

7 пациентов в тяжелом состоянии, два человека подключены к аппаратам ИВЛ

Статистика по наблюдениям за карантинными мерами в Опенбургской области

Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

3233 человека находятся под наблюдением медиков.

139 человек с ОРВИ, приехавших из-за рубежа, сейчас лежат в инфекционных стационарах.

Предприятия агропромышленного комплекса готовы защищаться от коронавирусной инфекции правильно. Во-первых, здесь производят ежедневную санобработку. Во-вторых перед каждой дойкой операторы машинного доения обрабатывают антисептиком руки и надевают перчатки. Рабочие места находятся в 1,5 метрах друг от друга. Помещение проветривают раз в час.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Татьяна Савинова: Возможно, в регионе выявлен еще один очаг коронавирусной инфекции. Пожилые люди в стационаре отмечали юбилей 70-летнего товарища. Там были люди от 67 до 95 лет. У одного из заболевших затем людей предварительный анализ на коронавирус. Его должны еще подтвердить в федеральном центре.

КАК ПОДДЕРЖАТ БИЗНЕС В ОРЕНБУРГЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Льготную арендную оплату муниципального имущества уже готовы предоставить в 28 муниципальных образованиях области. Остальные должны принять решение в ближайшие дни.

Бизнесу начали выдавать кредиты под 0% на выплату зарплат. Программу поддержки разработали совместно о Сбербанком.

Помогают и жителям: безработные, например, могут получить пособие не прихолдя в центр занятости, просто отправив через интернет.

ШТРАФ ЗА ФЕЙК

25-летний администратор паблика в ВК из Оренбурга "попал" на штраф. Он разместил на страничке непроверенную информацию, что в областной больнице лежит женщина с коронавирусом, которая прилетела из Китая. Мужчина раскаялся, но ему предстоит заплатить штраф за злоупотребление свободой массовой информации.

КАРАНТИН В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Полную самоизоляцию на 14 дней должны пройти не только те, кто возвращается и-за рубежа, но и приехавшие из других регионов. Такие изменения в Указ внес Денис Паслер, губернатор Оренбуржья. Они должны заполнить анкету, указать свой контактный телефон и затем сидеть дома.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8 800 302 50 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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