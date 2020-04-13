Салоны красоты и парикмахерские в Самарской области: как будут работать с 13 апреля 2020 года

С 13 апреля начали открываться салоны красоты и парикмахерские в Самарской области. Эту новость горожане встретили ликованием: сотни шуток про то, что мы теряем популяцию блондинок и отросшие до неприличия ногти для кого-то уже давно перестали быть шутками. Правда, выйти на работу пока готовы не все, но для прекрасных дам достаточно и минимума. К тому же, как выяснилось, не все были так уж и законопослушны.

- Я перестала работать сразу и на дому никого не принимала. У меня маленькая дочка, говорят, для детей это не опасно, но и мне ребенка сиротой оставлять не хочется. А многие знакомые работали, кому денег нужно, принимали на дому спокойно. Кто-то просто не верил в коронавирус, кто-то принимал меры безопасности. С другой стороны, ногти, например, всегда делают в маске. Среди моих знакомых многие готовы уже прямо 13 апреля выйти. Мы с большинством девочек посоветовались - подождем еще пару дней, посмотрим на ситуацию. И где-то в среду - в четверг пойдем генералить наш салон, все помоем с хлоркой, - рассказывает парикмахер Юлия.

Много людей в помещении не будет

Многие салоны красоты и парикмахерские в Самаре открывают свои двери уже с 13 апреля. Но это немного в переносном смысле. Большинство признаются: будут вести прием по дистанционной записи, никаких визитов с улицы. Пришел человек - его запустили, мастер уже готов, все средства защиты при нем. Уличная дверь закрывается - чтобы никакого столпотворения народу не создавалось. И во многих заведениях на ближайшее время уже нет записи.

- У нас будут одновременно работать меньше мастеров в смене, чтобы между ними была больше дистанция. Маску гость может принести свою или же получить на входе. Записаться на прием можно онлайн и по телефону, - рассказали журналисту «КП-Самара» в салоне «Пальчики».

В салоне «Ручки да ножки» вводят ограничения по числу одновременно пребывающих в помещении людей. Более того, в течение дня воздух будут очищать ультрафиолетовые установки, влажная уборка будет проходить дважды в день, а после каждого посетителя рабочее место помоют и обработают.

«Массаж можно, но с осторожностями»

Готовы принимать гостей и в салонах «ТВОЙТАЙ», где проводят спа-процедуры и делают массаж. Здесь отметили, что клиенты не нарушат требования самоизоляции, потому что разрешено приезжать на заранее оговоренные в формате предварительной записи услуги:

- Нельзя записываться на визит, если вы себя плохо чувствуете. Нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра до других людей, строго следовать всем требованиям администратора, - отметили в салоне.

Точно такие же требования в спа-салоне «Золотой дракон»: прием только по записи, всех клиентов ждут в масках. А состояние сотрудников обещают проверять ежедневно, чтобы никто с признаками ОРВИ к клиентам даже не подошел.

С 13 апреля в салонах красоты Самары и области клиентам оказывают и более интимные услуги.

- Мы готовы снова оказывать услуги лазерной депиляции, все это делаем по предварительной записи. Ждем от клиентов ответственности и заботы о своем здоровье, - прокомментировали в салоне лазерной эпиляции «Подружки».

А что вы думаете об этом? Как считаете, достаточно ли принимаемых салонами мер безопасности? Делитесь мнением в комментариях

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