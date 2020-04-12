Коронавирус в Тольятти, последние новости на 12 апреля 2020: все храмы закроют, массовые обряды отменят

Заканчивается вторая неделя самоизоляции, но уже известно, что не последняя. Власти Самарской области продлили режим до 19 апреля. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 12 апреля 2020: со следующей недели откроют МФЦ и ЗАГСы, могут открыть парикмахерские, а вот в храмы пока пускать не будут.

Всего количество заболевших в Самарской области на 11 апреля 2020: 21 человек. На 12 апреля информация уточняется.

Новых случаев заражения в Тольятти нет.

В субботу, 11 апреля, главный санитарный врач по Самарской области рекомендовал закрыть все двери в культовые здания для прихожан. А это храмы, мечети, синагоги и т.д. Тольятти не стал исключением. Постановление вступило в силу с 11 апреля.

Кроме того, в Тольятти, как и во всем регионе, рекомендовали принять меры, чтобы не допустить проведения массовых религиозных мероприятий, где задействовано большое количество людей: обрядов и церемоний. Сделали это, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Согласно Яндексу, индекс самоизоляции в Тольятти – 3,6 бала. Это соответствует тому, что на улице много людей. Однако с понедельника индекс может даже увеличиться, т.к. некоторые жители выйдут на работу и возобновят прием МФЦ и ЗАГСы. Они будут принимать людей по записи.

Также с понедельника могут заработать парикмахерские и салоны красоты. Однако такое решение еще не приняли. Рестораны, кафе, бары, фитнес-клубы, бассейны и т.д. остаются закрытыми.