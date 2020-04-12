Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 12 апреля 2020 года: продление режима самоизоляции

Жителям Оренбурга придется посидеть дома еще как минимум неделю – в регионе продлили режим самоизоляции до 19 апреля. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 12 апреля 2020 года.

Количество заразившихся коронавирусом в Оренбурге на 11 апреля 2020 – 25. На 12 апреля 2020 – уточняется.

7 пациентов в тяжелом состоянии, три – подключены к аппаратам ИВЛ.

В Оренбурге вводят ограничения на посещения кладбищ. Исключение сделают только тем, кому нужно оформить услуги по захоронению или провести погребение.

Власти запретили гостиницам бронировать места. При этом для тех, кто уже находится в гостинице, создадут все условия для самоизоляции.

Но есть и хорошие новости. С понедельника возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, оптики, химчистки, автомойки и отделения банков. Все они должны будут работать по записи и находиться вне торговых центров.

Несмотря на то, что подтвержденных случаев коронавируса в регионе 25, сейчас лечат 58 человек. У 35 из них пневмония.

Одну из пациенток – 89-летнюю пенсионерку – перевели из реанимации в стационарное отделение.

Напомним, ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что им удалось выявить возможный очаг инфекции. В одном из стационаров пожилые люди отмечали юбилей товарища. Там были пенсионеры 67-95 лет. У одного из присутствующих предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат.