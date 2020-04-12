2020-04-12T10:22:34+03:00
Общество

«Два часа простояла на одном месте»: самарчанка спасла бабушку, которую сутки не могли найти родные

Выяснить личность пожилой женщины ей помогли ориентировки отряда «Лиза Алерт»
Ольга НОВИКОВА
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Валентину Солдаткину искали более суток. Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Валентину Солдаткину искали более суток. Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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Звонок на горячую линию самарского поискового отряда «Лиза Алерт» поступил поздним вечером 10 апреля. Звонили родственники 85-летней самарчанки Валентины Солдаткиной, умоляя помочь в поисках женщины.

- К тому моменту они безуспешно самостоятельно пытались найти женщину уже около суток, - рассказали в отряде «Лиза Алерт». – К тому же выяснилось, что женщина дезориентировна и нуждается в медицинской помощи. А значит времени на поиск оставалось немного.

Поисковики «Лиза Алерт» сразу же объявили сбор добровольцев, на который откликнулись самые опытные экипажи. Им предстояла расклейка трех сотен объявлений о пропажи на 13 улицах, маршрутах общественного транспорта, около мостов и храмов, на Хлебной площади… Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы, серая шапка, домашние брюки, с собой коричневая корзина - под описание могли подойти многие, и поисковики готовились к напряженной работе. Но на этот раз помогла найти бабушку ориентировка, размещенная в интернете.

- Бабушку нашла, нахожусь с ней в отделе полиции. Слава Богу жива, - такой комментарий оставила под постом о пропаже самарчанка Татьяна Коноплева.

К счастью, в этот раз поиск закончился благополучно

К счастью, в этот раз поиск закончился благополучно

Как рассказала Татьяна, вечером того дня она проехала мимо одиноко стоящей на улицы пожилой женщины на улице и почему-о запомнила ее лицо.

- А через два часа на обратном пути поняла, что она все еще находится на прежнем месте. Родных бабушек у меня, к сожалению уже нет. Вот решила помочь чьей-то. По счастливой случайности все окончилось хорошо, - поделилась Татьяна. По счастливой случайности женщина когда-то подписалась на группу «Лиза Алерт» в соцсети, и уже сидя в отделении полиции решила пролистать размещенные там объявления о пропаже людей. И сразу же обнаружила там найденную ей бабушку. Татьяна призналась: она никогда до этого не участвовала в поиске пропавших людей и сама не понимает, что толкнуло ее броситься ночью к незнакомой старушке, уговаривая вместе отправиться в полицию, а потом до половины четвертого утра сидеть с ней в отделении, ожидая родственников пожилой женщины. Интуиция, не иначе!

Сейчас Валентина Яковлевна у себя дома, в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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