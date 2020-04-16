2020-04-13T06:55:55+03:00
Общество

Спектакли ушли в онлайн, а спортсмены тренируются самостоятельно

Как на домашнем режиме не потерять форму и оставаться на связи с искусством
Михаил ГОРЮНОВ
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- Как сейчас организовать интересный и полезный досуг семьи?

- Учреждения культуры оперативно перевели свою деятельность в онлайн-режим. Театры ведут трансляции постановок, музеи проводят электронные экскурсии, библиотеки организуют чтения, игровые программы и мастер-классы, Самарский зоопарк рассказывает о своих самых интересных обитателях. Проводится множество мероприятий. Оперативно следить за программой можно, подписавшись на социальные сети учреждений. Перечень ссылок на сайты и соцсети есть на официальном сайте министерства культуры Самарской области mincult.samregion. ru. Жители могут посмотреть спектакли, концерты и мастер-классы из городов и районов всей Самарской области не выходя из дома.

- Как быть с билетами, купленными заранее, и абонементами в филармонию?

- Все билеты на отмененные концерты и спектакли будут возвращены после выхода учреждений с вынужденных каникул. По абонементам филармонии, купленным в 2019 году на сезон 2019 - 2020, будет отдельное объявление от учреждения.

- Спортивные команды распустили? Что делают «Крылья Советов»?

- Сейчас тренировочный процесс спортсменов сборных команд Самарской области проводится в домашнем режиме. Все официальные соревнования на территории Российской Федерации, в том числе среди спортивных клубов (чемпионаты, первенства, лиги), приостановлены или признаны завершившимися. Игроки футбольного клуба «Крылья Советов» и баскетбольного клуба «Самара», как и иных спортивных клубов Самарской области, поддерживают физическую форму индивидуально в соответствии с рекомендациями медицинских и тренерских штабов клубов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Денис БОКУРАДЗЕ, худрук театра «Грань»:

- Я провожу это время с пользой. Накопилось много бумажной работы. Пьесы дочитать, документы посмотреть, до вечера за компьютером и немного по дому успеваю сделать. Выхожу только в магазин. С актерами по скайпу общаемся. Сейчас готовимся к премьере спектакля «Мария Стюарт», планируем показать его в конце года.

Ирина БЛИЗНОВА, Олимпийская чемпионка, игрок гандбольного клуба «ЛАДА»:

- Утром я обязательно делаю спортивную зарядку. Команда распущена на карантин, но мы продолжаем тренироваться в домашних условиях. Тренер высылает нам задания, по ним мы и работаем. Так как у меня двое детей - они тоже спортсмены: один хоккеист, вторая гандболистка, у нас втройне веселей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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