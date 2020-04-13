2020-04-13T02:29:10+03:00
Общество

Самару накормят: как работает сельское хозяйство региона в период борьбы с коронавирусом

В министерстве сельского хозяйства региона сообщают, что весенние полевые работы идут в штатном режиме
Ольга НОВИКОВА
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Самарские аграрии уже вышли в поля.Самарские аграрии уже вышли в поля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нет ли угрозы срыва весенних полевых работ?

- Организации, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции, продолжают работать. В их число входят и аграрии, которые ведут сезонные полевые работы, и животноводы. Поэтому угрозы срыва весенних полевых работ не будет. Самарские аграрии уже вышли в поля. Сейчас они занимаются протравливанием семян, боронованием зяби, а также подкормкой озимых и многолетних трав.

Насколько аграрии Самарской области обеспечены посевным материалом, ГСМ, необходимыми удобрениями, инсектицидами и т.д.? Не прекращены ли поставки?

- Аграрии полностью обеспечены семенами яровых зерновых, сейчас ведется их подработка, а также сортосмена и сортообновление. Семена подсолнечника и кукурузы на зерно и корм приобретут в полном объеме до начала сева этих культур. Также продолжается закупка минеральных удобрений, темпы закупки пока в два раза превышают уровень прошлого года. Поставки расходных материалов на посевную кампанию не прекращаются.

Какую поддержку получат предприятия АПК от региона? Не прекратят ли действие существующие программы субсидирования?

- На решение задач в сфере АПК на 2020 год в Самарской области предусмотрено 2,86 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета - 1,84 млрд рублей и средства федерального бюджета - 1,02 млрд рублей. Господдержка предусмотрена по 36 направлениям. Продолжится поддержка в рамках федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». Также сохранятся основные виды поддержки как в отрасли растениеводства (возмещение затрат на развитие элитного семеноводства, на страхование сельскохозяйственных культур, на закладку многолетних насаждений), так и в отрасли животноводства (поддержка производства молока, племенного дела, развитие мясного скотоводства и овцеводства, страхование сельскохозяйственных животных), а также меры господдержки, направленные на развитие малых форм хозяйствования. Продолжат действовать и программы льготного кредитования - по ним аграрии могут взять займ по ставке до 5%.

Как организована работа животноводческих комплексов и ферм? Сколько молока и мяса производится, не сократилось ли производство?

Животноводческие и птицеводческие предприятия работают в бесперебойном режиме. Ежедневно в области производят 545 тонн молока, что выше уровня прошлого года на 32 тонны.

Как Самарская область обеспечена основными продуктами питания собственного производства? Изменился ли режим поставок сырья, которым регион не обеспечен в полной мере, - молока, муки, яиц?

- За счет региональных производителей население Самарской области полностью обеспечено мукой, хлебом и хлебобулочными изделиями, растительным маслом. Крупами, макаронами, молочными продуктами, колбасными изделиями и мясом жителей региона обеспечивают как местные предприятия, так и из других регионов. По данным мониторинга товарных запасов в магазинах, режим поставок продуктов питания из распределительных центров усилен в соответствии с потребительским спросом.

КСТАТИ

Леса патрулирует 50 мобильных групп

По данным минлесхоза Самарской области, с 8 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим. Чтобы своевременно выявить возможные возгорания, а также пресекать нарушения лесного законодательства, леса патрулируют сотрудники лесничеств и ГБУ «Самаралес». В общей сложности работают 50 мобильных групп. Жителей региона просят в этот период быть особо внимательными и осторожными: не сжигать сухую траву, не разводить костры, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. О возгорании сообщать по телефону: (846) 231-00-63 (круглосуточно).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель директора ООО «Тверское» Андрей КОЛЕБАНОВ:

- Весенне-полевые работы текущего года проводятся согласно рабочему плану. Готовность машинно-тракторного парка составляет 100%. Мы закупаем дизельное топливо, полностью обеспечены семенами, завезли минеральные удобрения. Средства защиты растений планируется завозить непосредственно перед применением. Хозяйство приступило к покровному боронованию. Наряду с этим осуществляется весенняя подкормка озимой пшеницы минеральными удобрениями, проводится протравливание семян. Посевную кампанию планируем провести в оптимальные агротехнические сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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