В самарском аэропорту экстренно сел самолет из Москвы с лже-бомбой на борту

В самарском аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Sukhoy Superjet, выполнявший рейс «Аэрофлота» номер 1214. Самолет выполнял плановый ежедневный полет по маршруту Москва-Самара, однако в этот раз экипажу пришлось поволноваться.

- Когда самолет уже находился в воздухе, в аэропорт Шереметьево поступил звонок. Неизвестный сообщил, что на борту воздушного судна находится бомба, - рассказали журналисту «КП-Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Экипаж самолета сразу же получил информацию о возможном нахождении на борту взрывного устройства. Однако поскольку Самара на тот момент оставалась ближайшим аэропортом, продолжил полет в штатном режиме.

- Экипаж сразу связался с наземными экстренными службами и сообщил о ЧП, - пояснили в прокуратуре. – Поэтому к моменту приземления их уже ждали, все было готово. Всех пассажиром тщательно осмотрели на предмет наличия взрывчатки, но ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас пассажиров отпустили по домам, а осмотр самого самолета продолжается.

В аэропорту Курумоч журналисту «КП-Самара» подтвердили, что самолет сел в штатном режиме, лишь на 10 минут обогнав расписание. Поэтому до момента досмотра пассажиры даже ничего не заметили.

- С рейсами из Москвы такое происходит довольно часто, достаточно попутного ветра, чтобы самолет прилетел чуть раньше, - объяснили в аэропорту.

Как заявили в прокуратуре, подобные случаи сообщений о ложном заминировании самолетов, увы, не редкость. Особенно они участились с момента начала режима самоизоляции.