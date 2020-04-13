2020-04-13T01:01:51+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 апреля 2020 года: трое новых заболевших, один в тяжелом состоянии

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 13 апреля 2020 года, как заболели жители города, что будет работать
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Один из вновь заболевших коронавирусом в Тольятти находится в тяжелом состоянииОдин из вновь заболевших коронавирусом в Тольятти находится в тяжелом состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Не с самых хороших новостей началась третья неделя самоизоляции из-за коронавируса в Тольятти: на 13 апреля 2020 года, на начало дня, число заболевших в Автограде увеличилось сразу на трех человек. Про двоих инфицированных известно, что они контактировали с земляками, у которых коронавирус был диагностирован ранее. Обнаружить их удалось благодаря плановому тестированию. А вот третий заболевший угодил сразу в больницу с тяжелой пневмонией. Когда врачи взяли у него анализ на COVID-19 – его сейчас делают всем больным с пневмонией или тяжелым ОРЗ – то тест показал положительный результат. Сейчас все, кто общался с заразившимися тольяттинцами, тоже угодили на жесткий карантин, за их здоровьем наблюдают медики.

Тольяттинские школьники с понедельника продолжают учиться дистанционно. Такой режим работы продлится как минимум до конца недели, а возможно, и до конца месяца.

Несмотря на начала Страстной недели, верующим рекомендуют не ходить в храмы – в минувшую субботу главный санитарный врач области подписала постановление, запрещающее массовые службы. Тем не менее, сами богослужения продолжаются и в отсутствии прихожан. Посещать кладбища тоже пока запрещено.

Продолжается санитарная обработка улиц и общественных пространств Автограда специальными дезинфицирующими средствами.

С понедельника увеличивается число тех, кому можно работать. Кроме предприятий, вошедших в список стратегически важных для региона (например, АВТОВАЗа) работу возобновят и такие предприятия сферы услуг как парикмахерские химчистки и салоны красоты. Правда, принимать клиентов они будут строго по предварительной записи.

Так же по предварительной записи начнут работать МФЦ и ЗАГСы. А время работы Центров занятости населения в Тольятти с 13 апреля 2020 года продлено до 20.00. Заявление о постановке на учет в качестве безработного можно подать как по предварительной записи, так и дистанционно, в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус останется в человеческой популяции, как грипп или простуда
Дмитрий Азаров в выходной заехал на стройплощадку моста через Волгу и пообщался с рабочими без министров и других посредников
Это уже не заграница: стало известно, как заболели новые жители Тольятти с коронавирусом
«Я пациента защищал, а сам не защищался»: заболевший коронавирусом фельдшер скорой рассказал, насколько уязвимы врачи
«Самара космическая» вошла в ТОП-3 лучших космических музеев страны
Огонь перекинулся на соседнее здание: в Тольятти огнеборцы сражались с масштабным пожаром
Сидите дома: стало известно, сколько продлится дистанционное обучение в школах Самары
Опять метель и гололед: стало известно, сколько продлится непогода в Самарской области
В Самаре 86 человек тушили пожар в Советском районе
Один из новых заболевших коронавирусом в Тольятти в тяжелом состоянии
Стало известно, сколько тестов на коронавирус уже сделали в Самарской области
В Тольятти стало больше заболевших коронавирусом 12 апреля
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 апреля выросло до 24 человек
Вырвал сумку и сбежал: жительницу Новокуйбышевска ограбили в подъезде ее дома
В Южном городе задержали молодую девушку с пакетом марихуаны
Краснокнижный улов: стало известно, что выловил из реки рыбак в Сызрани
На таран: в Самаре пьяный водитель снес лавочки около подъезда
Малолетние воришки: в Самаре росгвардейцы поймали двух подростков, пытающихся угнать автомобиль
Как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху 2020 в Сызрани: закрывать ворота не будут, но ходить туда не советуют
В Самарской области рекомендовали не пускать людей в храмы и мечети из-за коронавируса
Адвокат Леонид Ольшанский рассказал самарцам, как выходить на работу, вернувшись из другого региона
Доктор Мясников: «Коронавирус показал, что наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное»
На улице много людей: в Самаре решили отметить окончание самоизоляции
В Самаре спасатели эвакуировали с острова рыбака
В Самарской области из-под медицинского наблюдения по коронавирусу отпустили 851 человека
В Сызрани собираются снести аварийный дом за 3,3 млн рублей
В Самарской области легковушка улетела в кювет и перевернулась
Число новых случаев заражения коронавирусом в Самаре выросло до 21