Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 апреля 2020 года: трое новых заболевших, один в тяжелом состоянии

Не с самых хороших новостей началась третья неделя самоизоляции из-за коронавируса в Тольятти: на 13 апреля 2020 года, на начало дня, число заболевших в Автограде увеличилось сразу на трех человек. Про двоих инфицированных известно, что они контактировали с земляками, у которых коронавирус был диагностирован ранее. Обнаружить их удалось благодаря плановому тестированию. А вот третий заболевший угодил сразу в больницу с тяжелой пневмонией. Когда врачи взяли у него анализ на COVID-19 – его сейчас делают всем больным с пневмонией или тяжелым ОРЗ – то тест показал положительный результат. Сейчас все, кто общался с заразившимися тольяттинцами, тоже угодили на жесткий карантин, за их здоровьем наблюдают медики.

Тольяттинские школьники с понедельника продолжают учиться дистанционно. Такой режим работы продлится как минимум до конца недели, а возможно, и до конца месяца.

Несмотря на начала Страстной недели, верующим рекомендуют не ходить в храмы – в минувшую субботу главный санитарный врач области подписала постановление, запрещающее массовые службы. Тем не менее, сами богослужения продолжаются и в отсутствии прихожан. Посещать кладбища тоже пока запрещено.

Продолжается санитарная обработка улиц и общественных пространств Автограда специальными дезинфицирующими средствами.

С понедельника увеличивается число тех, кому можно работать. Кроме предприятий, вошедших в список стратегически важных для региона (например, АВТОВАЗа) работу возобновят и такие предприятия сферы услуг как парикмахерские химчистки и салоны красоты. Правда, принимать клиентов они будут строго по предварительной записи.

Так же по предварительной записи начнут работать МФЦ и ЗАГСы. А время работы Центров занятости населения в Тольятти с 13 апреля 2020 года продлено до 20.00. Заявление о постановке на учет в качестве безработного можно подать как по предварительной записи, так и дистанционно, в электронном виде.