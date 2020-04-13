2020-04-13T01:02:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 13 апреля 2020 года: новые заболевшие и новые правила работы малого бизнеса

Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 13 апреля 2020 года, как заразились новые заболевшие и как будут работать предприятия с понедельника
Ольга НОВИКОВА
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Число заболевших вырослоЧисло заболевших вырослоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших с диагнозом коронавирус в Оренбурге на 13 апреля 2020 года выросло на семь человек. Им поставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». В общей сложности в Оренбуржье на 13 апреля 76 человек с коронавирусом, однако у 51 из них он пока не подтвержден федеральной лабораторией. Из подтвержденных 25 пациентов пятеро уже успешно прошли лечение и выписались домой, один, к сожалению, скончался.

Шестеро оренбуржцев находятся в реанимации в тяжелом состоянии, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ. 13 человек – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала, как заболели семеро новых пациентов в коронавирусом. Два случая зафиксировано в Орске. Это женщина, приехавшая из Москвы, и 11-летний мальчик, также вернувшийся из другого региона. Остальные случаи – из двух ранее зарегистрированных семейных очагов

Помощь больным коронавирусом в Оренбургской области оказывают на базе областной инфекционной больницы и больницы №2. Пациентов в удовлетворительном состоянии отвозят в инфекционные боксы Новотроицкой больницы.

С субботы в аптеки города завезли одноразовые медицинские маски. Однако их продажа ограничена - не более нескольких штук в одни руки. Это сделано для борьбы с перекупщиками-спекулянтами, которые в первые же дни атаковали аптеки в попытке купить сразу по 500 штук.

С 13 апреля по указу губернатора в Оренбурге начинают работать небольшие магазинчики и предприятия сферы услуг - парикмахерские, химчистки, салоны красоты. Но их хозяева должны обеспечить санитарную безопасность: маски, социальное дистанцирование, предварительная запись. Решение о возобновлении работы бизнеса будут принимать собственники.

Всего на 12 апреля под наблюдением медицинских работников остаются 3233 человека.

Подробную информацию по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу, жители региона могут получить по единому телефону горячей линии - 8 800 302 50 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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