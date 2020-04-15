2020-04-13T12:40:08+03:00
Здоровье

Куда обращаться, если у жителей Самарской области есть вопросы по организации медицинской помощи

Почему приостановили плановые осмотры и кому должны оказать медицинскую помощь, несмотря на сложную эпидемическую обстановку
Кристина АДАЕВА
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство РФ подготовило очередной пакет мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 и регламентирующих оказание медицинской помощи в сложной эпидемиологической обстановке. Вместе со страховой медицинской компанией АО «МАКС-М» разбираемся в изменениях.

Кому окажут медицинскую помощь в полном объеме

Согласно постановлению Правительства РФ № 432 от 3 апреля 2020 года, на всей территории России временно прекращены все профилактические и диспансерные осмотры. Продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования. Решение о плановых обследованиях и госпитализациях принимаются на региональном уровне. По-прежнему в полном объеме оказывают медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также тем, кто находится на заместительной почечной терапии (диализ). Экстренная и неотложная помощь – с учетом потребности застрахованных лиц также оказывается.

Директор филиала АО «МАКС-М» в Самаре Михаил Засыпкин

Директор филиала АО «МАКС-М» в Самаре Михаил Засыпкин

Когда обращаться в страховую

АО «МАКС-М» информационно сопровождает застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, в том числе по обращениям и путем организации работы с участием страховых представителей. Компания сообщает:

— о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Самарской области, режиме их работы;

— о праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, медучреждения и врача;

— о порядке получения полиса;

— о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программ;

— о прохождении диспансеризации;

— о прохождении профилактического медицинского осмотра;

— о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости (на основании поданных учреждениями в страховую медицинскую организацию реестров счетов за оказанную медицинскую помощь);

— о выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам (по обращениям застрахованных лиц).

- Обращаясь в медицинскую организацию, пациент должен иметь ясное представление о мере своих гарантий. Чаще всего больной человек в силу обстоятельств не может разобраться во врачебных назначениях, сроках очередности на плановые исследования и госпитализацию, обоснованности взимания платы за те или иные медицинские услуги, - объясняет исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в Самаре Михаил Засыпкин.

Справка КП:

По всем вопросам, касающимся организации медицинской помощи, жители региона всегда могут обратиться к страховым представителям АО «МАКС-М», которые находятся в медицинских организациях. Кроме того, можно позвонить в компанию по бесплатным федеральным номерам: 8 800 5554403 или 8 800 3336003. Вопросы можно также задать на сайте www.makcm.ru или с помощью специальной связи (телефоны внутренней связи и инфоматы), установленной в медицинских учреждениях.

ОС №2226-01 от 23.01.2017 г. выдана ЦБ РФ

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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