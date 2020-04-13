Осложнения не на легкие, а на желудок: родители маленькой девочки рассказали, как ее лечили от коронавируса в Самаре

На прошлой неделе из больницы домой выписали самую маленькую пока в Самарской области пациентку с коронавирусом. Напомним, полуторагодовалая Алина (имя изменено) угодила в инфекционную больницу еще 20 марта, после того, как у нее поднялась высокая температура и начались судороги. Как писала «КП-Самара», поскольку семья не выезжала за границу и не контактировала с приезжими, малышку сначала положили в общую палату, но после того, как не могли сбить температуру три дня, медики сделали анализ на коронавирус, и он подтвердился. Девочку и ее отца сразу перевели в отдельный инфекционный бокс, ее бывших соседей по палате срочно протестировали и отправили на карантин. В общей сложности Алина провела в больнице 19 дней. На прошлой неделе девочку и ее отца отпустили домой. Родители маленькой Алины на своей страничке в соцсетях рассказали, как их дочь лечили врачи и подтвердились ли тесты на коронавирус у родственников.

"Лечили симптомы и давали противовирусные"

- Нас наконец выписали, и теперь нас ждёт семейный карантин. Мы все ещё с соплями и небольшим кашлем (все трое), но так как наши анализы показали, что мы не носители вируса, мы можем находиться дома! – написали родители малышки.

Как отмечают родители, диагноз Covid-19 поставили малышке официально, и он есть в выписке. Течение болезни врачи сочли среднетяжелым.

- Многие интересуются лечением: лечили симптомы и давали противовирусные. Лекарства от Covid-19 нет и пока не предвидится! – рассказали они. - Поэтому врачи подбирают препараты индивидуально. Осложнений на легкие у дочки не было, были осложнения на ЖКТ. Некоторые исследования показывают, что такое случается не так уж и редко. Медицинскому персоналу, который занимался нашим лечением, отдельное спасибо! Для них это стало настоящим вызовом.

"Наши тесты не подтвердились"

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Как рассказала журналисту «КП-Самара» бабушка малышки Елена, вся семья чувствует себя нормально.

- Общаемся каждый день с ними, но, конечно, дистанционно, - рассказала она. – Медики продолжают их наблюдать, педиатр каждый день звонит, но пока все хорошо, причин для визита врачей нет.

Больше из окружения девочки никто не заболел. Результаты теста родителей на коронавирус оказались отрицательными.

- Болели ли мы до этого, мы не узнаем, пока в регионе не появятся соответствующие тесты, - написали они в соцсетях. А Елена подтвердила, что тест ее младшей дочери, которая ночевала в одном доме с заболевшей малышкой буквально накануне госпитализации, тоже оказался отрицательным.

Тем не менее, родители Алины призвали самарцев неукоснительно соблюдать меры самоизоляции

- Мы все еще ЗА карантин! Мы не были за границей и не общались с приезжими, но вирус нас нашел. Людей, которые продолжают беспечно относится к ситуации, искренне не понимаем,- счиают они. - Надеемся, что на этом наша история с Covid-19 закончена, а у вас такой «увлекательной» истории никогда не случится.

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