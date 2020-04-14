«Он разгромил мою машину, ломал посреди ночи дверь»: самарчанка требует наказать родного брата из-за войны за наследство

Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и самарцев. Анна и Алексей – родные брат и сестра, но теплые чувства по отношению друг к другу они перестали испытывать после войны за наследство.

К боевым действиям Алексей неожиданно приступил в ночь с 21 на 22 июля 2018 года. После себя он оставил полный погром, но наказания так и не понес – самарская полиция до сих пор не может разобраться, что же произошло под покровом темноты.

Анна обратилась к корреспондентам «КП-Самара» с просьбой помочь разобраться, почему же уголовное дело никак не дойдет до суда.

Квартира раздора

Наследство Анны и Алексея состоит из двухкомнатной квартиры в Самаре, дома с участком в Красноярском районе и «трешки» в Новосемейкино, где сейчас живет их мама.

«Двушка» на улице Советской Армии была оформлена на брата с сестрой в равных долях, хотя жила там Анна. По словам женщины, они хотели ее продать, но она была настолько «убитая», что даже за 2 млн рублей никто на нее не польстился.

- Брат предложил написать дарственную, подарить мне свою долю в этой квартире, если я откажусь от остального наследства. Обмен был явно неравнозначный, но с учетом того, что квартиру я бы получила сразу, я согласилась, - вспоминает Анна.

Но дальше все пошло не по плану. Мать отказалась оформлять недвижимость на сына, а Алексей из-за этого тянул с подписанием дарственной на сестру.

Потом молодой человек женился, в семье появился ребенок, кредиты. Анна в это время сделала капитальный ремонт в «двушке». Он обошелся ей в кругленькую сумму – 950 тысяч рублей.

– Однажды ночью, кто-то начал ломиться в квартиру. На часах полночь, за дверью какой-то мужик – пьяный и не слишком адекватный. Когда я поняла, что это Леша, была в шоке, – вспоминает события той ночи Анна. – Я ему говорю: «У меня ребенок маленький внутри, ты всех перепугал, дверь не открою, приходи завтра, спокойно поговорим».

Вот так выглядела дверь квартиры после визита АлексеяФото: Личный архив героя публикации

Но Алексею поговорить надо было здесь и сейчас. Уверенный в том, что квартира на 50% его, он настойчиво требовал впустить его внутрь. Ребенок в квартиры от испуга уже не просто плакал, а вопил во всю мощь своих легких.

– Он пинал входную дверь так, что стены дрожали и в квартире мне на голову сыпалась штукатурка с потока, – говорит Анна. – Спустя полчаса «переговоров» я вызвала полицию. Они ехали минут 40, за это время он раздолбал мою машину во дворе, вернулся ко входной двери, сломал замок и ручку, потом выключил свет в квартире – щиток-то в подъезде. Мы сидели в полной темноте, тряслись от страха и ждали полицию. А он глумился над нами, веселился и развлекался. Но, конечно, когда полиция, наконец, доехала, его уже не было.

А воз и ныне там

В ту же ночь, 22 июля, Анна написала заявление в полицию. Участковый Алексею позвонил в понедельник, 23 июля 2018 года, а уже через неделю решил, что состава преступления нет: на машине – обычные вмятины, а замок на двери и поменять можно. После многочисленных жалоб адвоката прокуратура возвращала материалы в полицию, где вновь и вновь выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом прошло несколько месяцев, и Алексей вздохнул спокойно. В ноябре 2018 года он подал в суд на сестру: мол, препятствует мне пользоваться моей законной собственностью, помогите.

25 января 2019 года, после двух месяцев судебных тяжб, брат с сестрой заключили мировое соглашение: Анна выкупила у Алексея его долю в квартире за 1 млн рублей. Для этого ей пришлось взять кредит, который она продолжает платить до сих пор. Как и кредит, который она ранее брала на ремонт квартиры, – эти расходы брат поделить пополам не согласился.

– Я фактически потеряла брата, не понимаю, как он мог так поступить со мной. Можно же было спокойно поговорить: типа «Аня, все поменялось, мне нужны деньги, давай решим этот вопрос». Я же адекватный человек, договорились бы. А теперь мне страшно и мерзко, – признается Анна. – У меня до сих пор паника, я по ночам просыпаюсь от малейшего шума в подъезде. Кто ответит за все это? Почему ему можно портить мне входную дверь и машину? Что помешает ему сделать это вновь?

Эксперты подсчитали, что ремонт машины будет стоить Анне 61,6 тысяч рублейФото: Личный архив героя публикации

Уголовное дело по заявлению Анны возбудили только 20 февраля 2019 года, после того, как прокуратура обвинила полицию в волоките и потребовала привлечь к ответственности полицейских, которые не способны разглядеть состав преступления.

– Еще в 2018 году мы сами провели экспертизу для оценки ущерба – ремонт машины и установка новой входной двери стоят около 80 тысяч рублей. Но поврежденная входная дверь следствием в учет не берется до сих пор, – рассказала корреспондентам «КП-Самара» адвокат Аревик Баграмян. – Мы также нашли соседей, которые слышали, что происходило в подъезде в ту ночь, данные этих людей передали в полицию. Их допросили почти год спустя после происшествия, а 23 ноября 2019 года расследование приостановили, так как не смогли установить, кому предъявить обвинение. Честно говоря, я с таким впервые сталкиваюсь.

Сейчас дело вновь возобновили, но будет ли толк? Срок привлечения к уголовной ответственности по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» составляет 2 года. То есть после 22 июля 2020 года какие-либо претензии к Алексею предъявить будет просто невозможно. А дело до сих пор расследуют в отношении неустановленного лица.

«Комсомолка» направила запрос в полицию с просьбой рассказать, в чем заключается сложность расследования этого уголовного дела и есть ли у него реальные перспективы дойти до суда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Доцент кафедры философии СамГМУ, психолог Нина Ковалюнас:

– Нормальный взрослый способ сотрудничества между двумя людьми – это компромисс, причем с обеих сторон. Люди в принципе – социальные существа, которые всегда способны наладить отношения между собой. Другой вопрос – хотят они этого или нет.

Судя по имеющей информации, сестра изначально пошла навстречу брату, все складывалось хорошо. Брат мог просто попросить денег. Как отреагировала бы его сестра, мы не знаем, но ситуация могла повернуться иначе. Почему он этого не сделал? Возможно, есть какое-то обстоятельство, о котором нам не известно.

Отношения между родственниками, особенно кровными, могут скрывать какие-то нерешенные детские конфликты. Во взрослом возрасте их можно разрешить, но чаще всего для этого требуется третья сторона – родители или специалист, то есть психолог. Иначе детские обиды приводят к сведению счетов, порой в довольно кровожадных формах.

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