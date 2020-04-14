2020-04-14T07:49:58+03:00
Общество

Сызранский НПЗ 1941-1945: как зарождались заводские традиции

В тяжелые военные годы сызранцы не только построили завод и дали фронту так необходимое топливо, но и основали институты наставничества, рационализаторства, благотворительной помощи, которые работают на предприятии по сей день
Анна ФЕДОРОВА
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Первый выпуск школы рабочей молодежи. Фото: Архив АО «СНПЗ»Первый выпуск школы рабочей молодежи. Фото: Архив АО «СНПЗ»
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Завод требует кадры

Сызранский НПЗ - желанное дитя сурового времени: страна нуждалась в топливе, как в самой жизни - чтобы остановить, повернуть вспять и разбить захватчиков. Его строили самоотверженно, а потом так же самоотверженно учились перерабатывать нефть в горючее - вот уж когда времени на раскачку действительно не было, ведь враг подошел к Сталинграду. Какие там училища и институты? На спешно организованных курсах опытные неф- тепереработчики, прибывшие с эвакуированными заводами из Херсона и Одессы, обучали сызранцев всему, что умели сами. По сути, они стали первыми наставниками СНПЗ.

«Для пуска завода требуется рабочих всех профессий 453 человека, в наличии имеется 182 человека, недостает 271», - говорится в докладной записке от января 1942 года инструктора Сызранского горкома ВКП(б) Шеляховского секретарю горкома Алексину о подготовке кадров для крекинг-завода. И уже 11 февраля начинаются первые занятия на курсах по подготовке квалифицированных рабочих, организованные по распоряжению директора СНПЗ Константина Леонова - ежедневно с 17.30 до 20.00.

Главный инженер тов. Франгулян обучает 15 будущих операторов крекинг-цеха, его супруга, заведующая лабораторией тов. Конен передает знания 15 специалистам, которые будут оценивать качество продукции. Группу операторов и помощников по товарным операциям из 20 человек ведет еще один бывший херсоновец - тов. Киселев, 15 кочегаров обучает тов. Бобров, 20 насосчиков - тов. Брекалов. Первый «выпуск» - 80 человек, и 50 из них - женщины, многие - совсем девчонки по 14-15 лет. Эти, пока краткосрочные, курсы стали основой школы фабрично-заводского обучения, за годы войны выпустившей немало отличных специалистов-нефтяников.

Смекалку - на службу производства

Фронт требовал топлива любой ценой. Но уже в 1942 году на заводе были заложены основы промышленной безопасности и охраны труда. Устанавливались правила работы в технологических аппаратах, резервуарах, колодцах, порядок отбора нефтепродуктов для анализа, запрещалось курение на рабочих местах и многое другое - фактически формировалась, как говорят сегодня, культура производства. Хотя все равно геройствовали, конечно, - лишь бы не допускать потерь топлива, простоя производства.

Появились и первые заводские рационализаторы: Козюра, Колосов, Шумский, Сусский, Трейгер, Берштейн, Зубов и многие другие - сколько раз они виртуозно находили выход из сложных положений, когда отсчет времени шел на часы. Уже в 1943 году на заводе было утверждено бюро рационализации и изобретательств - традиция непрерывных улучшений работает по сей день.

Результаты фанатичного отношения к делу еще более вдохновляли - и заработанное переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны за сверхплановую выработку бензина, и полученная от защитников Сталинграда телеграмма с благодарностью за вклад сызранцев в победу.

Заводчане действительно вкалывали, но, получая дополнительные талоны на обед и хлеб только за работу свыше 11 часов в сутки, находили, чем поделиться с другими людьми. Колхозам помогали с посевной, раненым городского госпиталя и детям из подшефной школы - силами и настроением. В 1943 году все работники отчислили месячный заработок на постройку авиаэскадрильи «Куйбышевский нефтяник», а год спустя дневную получку - детям фронтовиков. Традиция живет на заводе и сегодня - в социальных проектах и благотворительных акциях под эгидой компании «Роснефть». Времена и люди могут меняться, но основы, заложенные в трудные, но героические годы - остаются.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

100 рабочих основных специальностей обучено на СНПЗ в 1943 году, через пять лет - 249 человек.

53 рационализаторских предложения с экономическим эффектом 102,2 млн рублей внедрено на СНПЗ в 1942 - 1945 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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