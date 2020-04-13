Коронавирус в Самаре, последние новости на 14 апреля 2020 года: зараженных находят среди больных пневмонией

За минувшие сутки в России уже выявили более 2500 заражены коронавирусом. Основное их количество в Москве, но замепредседателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что в регионах пик заболеваемости может случиться через 4-5 недель. В Самарской области надеются, что этого не произойдет. Тем не менее на сегодняшний день обстановка не самая благоприятная. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 14 апреля 2020 года.

Кто в Самарской области болеет коронавирусом

На 13 апреля в Самарской области зафиксировано 29 зараженных коронавирусом. В больницах находятся 15 человек. За последние двое суток два зараженных были выявлены из числа больных пневмонией. Один пациент по данным Роспотребнадзора в тяжелом состоянии.

14 человек уже выписались из больниц, где лежали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771257" frameborder="0"></iframe> Не нарушая правил карантина.Любовь, привязанность и забота о ближнем остаются с нами даже в самоизоляции. Главное – не нарушать дистанцию!

1270 исследований провели за сутки три лаборатории. Всего проведено 14 979 исследований.

1738 человек сейчас под медицинским наблюдением.

1907 коек готовы принимать больных. 566 - с кислородом, 353 - реанимационных коек.

Всего в России 18 328 зараженных коронавирусом.

Самара в самоизоляции: что происходит в регионе

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/772832" frameborder="0"></iframe> Путин: Пик эпидемии ещё не пройден.

С 13 апреля в Самаре и других городах региона начали работать салоны красоты, спа-салоны, парикмахерские. КП-Самара узнала, как они работают, как будут защищать пациентов и какие условия нужно соблюдать, чтобы вас приняли.

А здесь есть целый список компаний и предприятий, которым разрешено выводить сотрудников на работу с 13 апреля.

Дата начала военного призыва в Самарской области перенесена. Призывные комиссии начнут работу 6 мая. 32 призывных участка примут более 6 тыс человек.

13 апреля в детские садики пошли больше 4 тыс детишек. И Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады на обычную работу.

А вот ходить на кладбища нельзя, в церкви тоже не рекомендуется. Пасхальную службу в регионе покажут в прямом эфире и наблюдать за ней смогут все верующие.

Жители региона уже начинают "попадать" на штрафы. В Сызрани гражданину Азербайджана теперь придется заплатить 15 тыс рублей за нарушение карантина в 14 дней. Мужчина не захотел сидеть дома и попался полицейским.

Губернатор Дмитрий Азаров призвал лучше контролировать не только тех, кто вернулся из-за границы - но и тех, кто приехал из других регионов.

Сам глава региона рассказал, что ему тест на коронавирус не делали: нет никаких симптомов, а значит показаний для теста. Сейчас по направлению врача тест можно сделать в трех лабораториях. Его назначат если у вас есть симптомы. Также на платной основе тесты будут делать в Клиниках СамГМУ.

В Самарской области начали шить защитные комбинезоны для врачей инфекционного профиля. Затем там же приступят к производству защитных масок.

13 апреля Дмитрий Азаров подписал документ, которым вносят поправки в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Теперь именно губернатор может принимать решения об отнесении возникших ЧС к ЧМ регионального или межмуниципального характера, а также вводит режим повышенной готовности или ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области.

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