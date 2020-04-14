2020-04-13T23:31:39+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 апреля 2020 года: где сдать тесты и как не попасть на штраф

Рассказываем самые точные последние новости про коронавирус в Тольятти на 14 апреля 2020 года
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В Тольятти болеют восемь человекВ Тольятти болеют восемь человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области 13 апреля снова выявили пять зараженных коронавирусом. В этот раз жителей Тольятти среди них нет, а вот накануне был выявлен один больной с пневмонией из автограда. Представляем последние новости про коронавирус в Тольятти на 14 апреля: кто болен, кого лечат, как проходит режим самоизоляции.

В Тольятти на данный момент зараженных коронавирусом восемь человек. Два человека - сотрудники АВТОВАЗа. На карантине находится один сотрудник завода.

При этом заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поделилась прогнозом, что в регионах - в том числе в Самарской области - пик коронавируса может прийтись на период после 4-5 недель, это некое отставание от Москвы. И это хорошо, ведь сейчас регионы могут приготовиться к встрече инфекции, оборудовать достаточное количество коек, например.

Путин: Нужно создать госрезерв для борьбы с коронавирусом.

Дежурные группы сейчас работают во всех детских садах Тольятти. Определить сюда своих детей могут все работники непрерывных производств, экстренных служб - те, кто не может находиться дома во время самоизоляции. Чтобы определить туда ребенка, нужно написать заявление и указать, почему вы не можете оставаться с ребенком дома.

Жители Тольятти смогут узнать все о жизни в самоизоляции на ресурсе ВСЕ ОНЛАЙН. Здесь есть вся информация о сервисах по доставке еды и грузов, заказе такси и организации удаленной работы.

Жителям Самарской области объяснили как пройти тест на коронавирус: это можно сделать бесплатно по направлению врача при наличии симптомов. Или же за деньги в определенных лабораториях, а их немного.

Кстати, в Самарской области уже начали штрафовать нарушителей режима карантина - тех, кто вернулся из-за границы и не сидит дома. Назначаются первые штрафы - 15 тыс рублей.

Стало известно, как пройдет весенний призыв в армию в Тольятти. С 6 мая начнут работать призывные комиссии. Во всем регионе должны открыться 32 призывных участка.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Горячая линия COVID2019 в Самарской области: 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82.

Телефон в Тольятти: 8 (8482) 98-88-87

ИСТОЧНИК KP.RU

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