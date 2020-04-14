Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 14 апреля 2020 года: плюс 20 зараженных, четверо на аппаратах ИВЛ

В Оренбуржье растет количество зараженных коронавирусом. Только 13 апреля было выявлено 20 новых случаев заболевания. Все эти случаи сначала зафиксировали региональные медики, а потом их подтвердили лаборанты федерального центра. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 14 апреля 2020 года.

Всего на 13 апреля в Оренбурге 45 подтвержденных федеральным центром случаев заражения коронавирусом. 6 пациентов уже выздоровели, их выписали. Один пациент умер в самые первые дни.

Сейчас поставлены 41 предварительный диагноз. Их результаты направлены на подтверждение. 10 диагнозов поставлены за последние сутки. У двоих больных отрицательный лабораторный диагноз, но все клинические симптомы схожи с коронавирусным заболеванием. Эти пациенты также остаются на лечении.

Семь человек сейчас в тяжелом состоянии. Четверо сейчас подключены к аппаратам ИВЛ. Среди этих пациентов есть один мужчина с хронической почечной недостаточностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

Среди больных - три беременные женщины и девять детей. Все они в удовлетворительном состоянии, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

13 пациентов в среднетяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

Тесты в Оренбуржье проводят не только на базе Центра гигиены и эпидемиологии, но и в лаборатории городской клинической больницы №3. С 28 марта здесь провели 1997 лабораторных исследований. Здесь достаточное количество тест систем - более 10 тыс.

1700 добровольцев в Оренбургской области принимают участие в акции #мывместе. Люди старше 65 лет могут позвонить по телефону 8-800-200-56-03 Им окажут психологическую помощь, проконсультируют или доставят продукты первой необходимости.

В регионе продолжают действовать жесткие ограничения. Ознакомиться с ними можно также на сайте .

Выходить на работу можно только на работу, в магазины, выносить мусор, выгуливать домашних животных, водить ребенка в детсад, если оба родителя работают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

Также в регионе полностью закрыто одно село - Новоникитино. Здесь коронавирус нашли у приехавшей москвички.

Теперь в Оренбургской области тестируют на коронавирус всех, кто приезжает из Москвы.

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