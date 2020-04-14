Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 14 апреля 2020 года: плюс 20 зараженных, четверо на аппаратах ИВЛ
В Оренбуржье растет количество зараженных коронавирусом. Только 13 апреля было выявлено 20 новых случаев заболевания. Все эти случаи сначала зафиксировали региональные медики, а потом их подтвердили лаборанты федерального центра. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 14 апреля 2020 года.
Всего на 13 апреля в Оренбурге 45 подтвержденных федеральным центром случаев заражения коронавирусом. 6 пациентов уже выздоровели, их выписали. Один пациент умер в самые первые дни.
Сейчас поставлены 41 предварительный диагноз. Их результаты направлены на подтверждение. 10 диагнозов поставлены за последние сутки. У двоих больных отрицательный лабораторный диагноз, но все клинические симптомы схожи с коронавирусным заболеванием. Эти пациенты также остаются на лечении.
Семь человек сейчас в тяжелом состоянии. Четверо сейчас подключены к аппаратам ИВЛ. Среди этих пациентов есть один мужчина с хронической почечной недостаточностью.
Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?
Среди больных - три беременные женщины и девять детей. Все они в удовлетворительном состоянии, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
13 пациентов в среднетяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.
Тесты в Оренбуржье проводят не только на базе Центра гигиены и эпидемиологии, но и в лаборатории городской клинической больницы №3. С 28 марта здесь провели 1997 лабораторных исследований. Здесь достаточное количество тест систем - более 10 тыс.
1700 добровольцев в Оренбургской области принимают участие в акции #мывместе. Люди старше 65 лет могут позвонить по телефону 8-800-200-56-03 Им окажут психологическую помощь, проконсультируют или доставят продукты первой необходимости.
В регионе продолжают действовать жесткие ограничения. Ознакомиться с ними можно также на сайте .
Выходить на работу можно только на работу, в магазины, выносить мусор, выгуливать домашних животных, водить ребенка в детсад, если оба родителя работают.
Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других
Также в регионе полностью закрыто одно село - Новоникитино. Здесь коронавирус нашли у приехавшей москвички.
Теперь в Оренбургской области тестируют на коронавирус всех, кто приезжает из Москвы.
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Горячий телефон: 8 800 302 50 50.
ИСТОЧНИК KP.RU