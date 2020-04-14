2020-04-13T23:50:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 14 апреля 2020 года: плюс 20 зараженных, четверо на аппаратах ИВЛ

Узнаем в режиме онлайн последние новости про коронавирус в Оренбурге на 14 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Врачи готовы спасать жизни горожан круглосуточноВрачи готовы спасать жизни горожан круглосуточноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Оренбуржье растет количество зараженных коронавирусом. Только 13 апреля было выявлено 20 новых случаев заболевания. Все эти случаи сначала зафиксировали региональные медики, а потом их подтвердили лаборанты федерального центра. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 14 апреля 2020 года.

Всего на 13 апреля в Оренбурге 45 подтвержденных федеральным центром случаев заражения коронавирусом. 6 пациентов уже выздоровели, их выписали. Один пациент умер в самые первые дни.

Сейчас поставлены 41 предварительный диагноз. Их результаты направлены на подтверждение. 10 диагнозов поставлены за последние сутки. У двоих больных отрицательный лабораторный диагноз, но все клинические симптомы схожи с коронавирусным заболеванием. Эти пациенты также остаются на лечении.

Семь человек сейчас в тяжелом состоянии. Четверо сейчас подключены к аппаратам ИВЛ. Среди этих пациентов есть один мужчина с хронической почечной недостаточностью.

Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

Среди больных - три беременные женщины и девять детей. Все они в удовлетворительном состоянии, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

13 пациентов в среднетяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

Тесты в Оренбуржье проводят не только на базе Центра гигиены и эпидемиологии, но и в лаборатории городской клинической больницы №3. С 28 марта здесь провели 1997 лабораторных исследований. Здесь достаточное количество тест систем - более 10 тыс.

1700 добровольцев в Оренбургской области принимают участие в акции #мывместе. Люди старше 65 лет могут позвонить по телефону 8-800-200-56-03 Им окажут психологическую помощь, проконсультируют или доставят продукты первой необходимости.

В регионе продолжают действовать жесткие ограничения. Ознакомиться с ними можно также на сайте .

Выходить на работу можно только на работу, в магазины, выносить мусор, выгуливать домашних животных, водить ребенка в детсад, если оба родителя работают.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

Также в регионе полностью закрыто одно село - Новоникитино. Здесь коронавирус нашли у приехавшей москвички.

Теперь в Оренбургской области тестируют на коронавирус всех, кто приезжает из Москвы.

Важный телефон

Горячий телефон: 8 800 302 50 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Кладбища закрыты, поминки только дома: как по-человечески провести похороны в Самаре во время самоизоляции из-за коронавируса
Распространение COVID-19 затронуло и ритуальную сферу, подсказываем, как провести похороны в Самаре во время самоизоляции из-за коронавируса
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новости 24
"Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку": в Шигонском районе женщина погибла на работе
Детям на улице сейчас не место: полиция развозит подростков с улиц по домам
Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса: когда начнется весенний призыв?
17 депутатов Советского района попались на махинациях с декларациями о доходах
В Самаре начинают шить защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов
Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады в Самарской области в обычный режим работы
В Самарскую область идет потепление до +19 градусов
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может наступить через 4-5 недель
Военную технику для Парада Победы 2020 в Самаре собрали на окраине города
Пришел не с пустыми руками: самарский строитель может попасть за решетку за попытку подкупа полицейского
Пострадали двое рабочих: следователи начали проверку происшествия на предприятии в Тольятти
В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры
Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире
В Самарской области браконьер незаконно убил гуся
Самарцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Без коронавируса: за прошедшие сутки с медицинского наблюдения в Самарской области сняли 400 человек
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пассажиропоток в некоторых видах общественного транспорта Самары снизился на 90%
У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием