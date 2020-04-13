"Его привезли домой умирать": история ветерана Леонида Афанасьева.

Рассказывает Виктор Афанасьев, брат:

- Мой брат Афанасьев Леонид Федорович участвовал в Великой Отечественной войне. Все мы родились под Бузулуком в Чкаловской области. Это сейчас она Оренбургская. Село Тепловка, 27 км от Бузулука.

Ему было 20 лет, когда его призвали на фронт. Рассказывал: «Привезли нас, обуть нечего было. Чтобы не замерзнуть, в копну сена ноги суешь туда». А потом бой прошел, своих убрали, а тела немцев ещё лежали. Их тащили к костру, снимали сапоги и обували их. Время тяжелое было. Потом он попал на Курскую битву. Командовал отделением. Его там ранило немецкой миной, часть этой мины у меня сохранилась.

Его привезли домой умирать, а там только мама, я и сестра были. Сестре 10 лет и мне 3,5 года, и вот это я на всю жизнь запомнил. Его привезли, вскрыли, половину легких отрезали ему. Его друг умер сразу, а Леонид жив остался: его очень долго перевязывали. Мама перевязывает, сестра помогает, а я в свои 3,5 года вытаскивал на улицу эти кровавые бинты. Приду, опять жду и вновь выношу. Я это запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Прожил он 74 года. Награжден орденом Славы III степени.