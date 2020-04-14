2020-04-15T12:15:24+03:00
Общество

«Всю войну прошла на передовой, была прожектористкой»: история ветерана Антонины Гниломедовой

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Антонины ГниломедовойИстория ветерана Антонины Гниломедовой
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Рассказывает Наталья Комарова, дочь:

- Моя мама Павелко (Гниломедова) Антонина Ивановна родилась 5 декабря 1923 года в селе Борское Куйбышевской области. В 1941 году ей исполнилось 18 лет. Закончила школу и поступила в Куйбышеве в техникум советской торговли, но из-за войны она не закончила обучение. В апреле 1942 года ее забрали в армию. Много молодежи тогда призывали из Борского.

Всю войну прошла на передовой, была прожектористкой. Мама почти не говорила о том времени, потому что, как только вспоминала, начинала плакать. Помню, она рассказывала, как они в талой воде по пояс шли очень много километров, а потом удивлялись, как им удалось не заболеть.

Однажды они остановились в землянке, жили там какое-то время. Началась бомбежка, мама шла с чугунком, и осколок от пули попал прямо в него, но если бы она была на шаг впереди, то осколок угодил бы ей прямо в голову.

Мама рассказывала, что они часто делились хлебом с обычным населением, больше всего отдавали детям, потому что их было очень жалко.

Закончила она войну в Румынии, в городе Плоешти. Там же 9 мая 1945 года встретила День Победы. Демобилизовали ее 23 августа 1945 года.

В Киеве мама познакомилась с папой, а в Румынии они с ним снова встретились. После войны мама вернулась в Борское, потом сюда и папа приехал. В Борском она не работала. А потом они уехали в Куйбышев, она ходила в Дом офицеров как жена военнослужащего.

Мама скоропостижно умерла 16 декабря 1980 года, в возрасте 57 лет. Если бы у меня сейчас была возможность увидеть ее, я бы хотела сказать ей слова благодарности за то, что мы сейчас живем под мирным небом.

"Всю войну прошла на передовой, была прожектористкой": история ветерана Антонины Гниломедовой.

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