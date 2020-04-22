Как самарцам не потерять деньги в период коронавируса

Коронавирус шокировал всю мировую экономику и добавил переживаний простым гражданам. Как в это непростое время сохранить сбережения, рассказали эксперты во время дистанционного круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара».

Доходность вкладов изменится?

В конце марта комитет думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Как это отразилось на доходности и не станут ли из-за этого вклады менее популярным банковским продуктом, рассказал Олег Кулешов, руководитель Абсолют Банка в Самаре.

- Предложенная мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году. Возможные изменения в любом случае по закону могут быть введены только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года. А уведомления от налоговой могут прийти лишь в 2022 году. Так что причин для того, чтобы резко закрывать вклад до окончания его срока и тем самым терять проценты, нет. Подавляющее большинство вкладчиков это понимают, поэтому оттока депозитов у нас нет, - отметил Олег Кулешов. - В целом по рынку доходность вкладов уменьшилась за год на 1,5-2% годовых. Но в настоящее время снова наметилась тенденция к росту ставок. В 2019 году средняя сумма вклада составила 650 тысяч рублей. В 2020 году, по нашим прогнозам, она останется примерно на этом же уровне – предпосылок для ее изменений нет. А вот средний срок размещения депозитов и у нас и в целом по рынку будет увеличиваться – с 1 года до 1,5 лет, потому что сегодня наиболее высокие ставки банки предлагают по классическим депозитам со сроками размещения от 1,5 до 2 лет.

Из-за коронавируса набирают популярность вклады онлайн. Для их оформления нет необходимости идти в банк, все можно сделать, не отрываясь от домашних дел.

- За год доля депозитов, открытых дистанционно, без визита в банк, увеличилась на 16%. Если в феврале 2019 года онлайн-депозиты составляли 3% от общего объема средств, размещенных физическими лицами на депозитах в банке, то в феврале 2020 года этот показатель вырос до 19%, - комментирует Олег Кулешов. - Среди причин интереса к онлайн-депозитам – не только дополнительная надбавка к ставке до 0,3% годовых. Играют роль удобство и безопасность, что особенно актуально в сегодняшних условиях. В интернет-банке и мобильном приложении Абсолют Банка клиентам доступен полный перечень операций по депозитам. Он абсолютно такой же, как при посещении отделения банка – открытие вклада происходит буквально в три клика и позволяет не тратить время на визит в офис. Мы видим, что во второй половине марта доля онлайн-депозитов выросла еще на 10%.

Почему вклады актуальны?

По мнению заместителя регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре Ольги Грачевой, вклады остаются основным средством сбережения и накопления. В марте максимальная ставка в ТОП-10 банков по рублевым вкладам составила 5,15% годовых. При сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 6% ставки по вкладам во втором полугодии сохранятся на текущем уровне. При этом в условиях макроэкономической нестабильности, скорее всего, вырастет доля вкладов на короткие сроки. Плюс набирают популярность накопительные счета.

- Главное правило при создании «подушки безопасности» - это диверсификация. Не стоит хранить сбережения или пытаться их приумножить с помощью одного инструмента. В связи с этим мы предлагаем нашим клиентам в качестве дополнительного инструмента накопительные счета, которые позволяют получать доход от размещения временно свободных денежных средств и управлять ставкой по счету, а также инвестиционные и накопительные программы страхования жизни, которые зарекомендовали себя как надежный инструмент инвестирования. ПСБ также является уполномоченным банком по размещению денежных средств в облигации федерального займа для населения, - рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре Ольга Грачева.

Банк ВТБ предлагает своим клиентам выгодно воспользоваться классическими инструментами сбережения с повышенной доходностью.

- Мы всегда следим за конъюнктурой рынка и стремится предложить наиболее выгодные условия клиентам во всех сегментах. До 31 мая банк продлил промо-вклад «Время роста», максимальная доходность по которому составляет 6,5% годовых, - рассказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - Также мы предлагаем клиентам открыть онлайн накопительный счет «Копилка» с максимальной ставкой до 7,5% на срок от 1-3 месяцев. Он предусматривает ежедневное начисление средств на остаток и повышенную ставку для новых клиентов. При этом с 1 апреля клиент может открыть несколько счетов в каждой валюте. Эти продукты можно оформить дистанционно – через мобильный и интернет-банк. Также важно, что сумма вложений может быть любой.

В Росбанке наиболее гибким инструментом для использования денежных средств считают сберегательный счет.

- Можно в любое время осуществлять снятие и пополнение счета. Выплата процентов производится ежемесячно. При этом процентная ставка при использовании такого инструмента может быть достаточно привлекательной. Например, #МожноСчет дает возможность получить до 8% годовых, - рассказывает директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев. - А для тех, кто готов спланировать размещение свободных средств на длительный период, подойдут классические депозиты и инвестиционные продукты. Например, инвестиционное страхование жизни - это программа с единовременным взносом, 100% гарантией сохранности капитала, страховой защитой и возможностью потенциально неограниченного дохода.

Договоры по вкладам продлят?

Переживания, особенно у старшего поколения, вызывает вопрос продления вкладов в период ограничительных мер. Что делать, если во время карантина заканчивается договор вклада, рассказали в Сбербанке.

– По всем вкладам, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, банк будет начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 6 мая. Клиенты, у которых в настоящий момент действуют промо-вклады, также будут получать проценты по повышенной промо-ставке до 6 мая. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия, – рассказывает управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.

В Сбербанке также отметили, что управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и web-версии Сбербанк Онлайн. С помощью дистанционных сервисов можно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада). Также, дистанционно можно закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими деньгами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально.

Приятные бонусы от банков в период коронавируса

В период карантина Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов до 6 мая 2020 года связи с объявленными Президентом РФ нерабочими днями в рамках противодействия COVID-19.

– Все договоры аренды, заключенные для хранения ценностей, заканчивающиеся в период с 1 марта по 5 мая 2020 года включительно, будут продлены банком автоматически. Клиенту не придется специально обращаться в банк, дополнительная плата взиматься не будет. Договоры аренды, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями. При этом, учитывая текущую ситуацию, банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора. Доступ к арендованным сейфам осуществляется согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации банк рассматривает в индивидуальном порядке, – подробнее объяснил Константин Долонин.

Кроме того, большинство банков продли срок действия банковских карт, чтобы клиентам не пришлось нарушать самоизоляцию для получения новой карты.

- Для розничных клиентов мы продлили срок бесплатных переводов в рамках системы быстрых платежей минимум до конца апреля. Мы также приняли решение увеличить до 30 апреля 2020 года обслуживание пластиковых карт с истекшим в марте сроком действия. Банк продлил и срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут забрать новые карты в офисах банка, - отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Для пользователей, которым необходима оперативная консультация, в банке ВТБ запустили чат-бот в Viber.

- Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, пользователям необходимо в поисковом окне мессенджера ввести «ВТБ». Клиенту достаточно задать свой вопрос, и бот предоставит оптимальный ответ, а также переведет собеседника на соответствующий раздел на сайте банка для получения более подробной информации. Помощь чат-бота доступна круглосуточно, скорость ответа составляет 1-2 секунды.

Не потребуется нарушать режим самоизоляции и клиентам Сбербанка, у которых заканчивается срок действия карты или в офисе осталась не полученная новая карта. С помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн можно дистанционно активировать дебетовую карту и начать совершать платежи и покупки до получения «пластика». После активации карты с ее помощью можно совершать любые операции: пополнять ее, переводить средства на другие счета, оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в интернете, расплачиваться в торговых точках бесконтактно смартфоном или умными часами (через Apple Pay1, Google Pay2 и Samsung Pay).

Для новых дебетовых карт онлайн-активация доступна на следующий день после заказа, а для перевыпущенных — на следующий день после истечения срока текущей карты (например, если действие карты заканчивается в апреле, пункт «Активировать карту» появится 1 мая).

Для держателей кредитных карт в ПСБ также разработали дополнительные меры поддержки.

- При отсутствии средств для оплаты задолженности в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода сохраняются. Автоматическая отсрочка по оплате задолженности может составить до месяца, затем клиент или возвращается к стандартному графику платежей, или обращается в банк за реструктуризацией, - сообщила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре Ольга Грачева. – В течение апреля ПСБ будет переносить дату платежа и по другим кредитам, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникает и данные в БКИ передаваться не будут. В случае, если в дату платежа на счете для погашения ипотеки или потребительского кредита не будет полной суммы, то клиенту будет автоматически предоставлена отсрочка по оплате до 20 апреля. После этой даты, если средства на счете есть, они будут списываться для погашения кредита по перенесенным платежам. Если у клиента не было возможности пополнить счет к 20 апреля, то платеж будет перенесен на 29 апреля.

Платить взмахом руки

Также сегодня банковские сервисы становятся удобнее для клиента. Например, Россельхозбанк предложил новые способы бесконтактной оплаты - платежное кольцо.

- В марте 2020 года рост безналичных операций, совершенных клиентами Россельхозбанка, увеличился на 25% по сравнению с мартом прошлого года. Выросли как онлайн-платежи, так и обороты в торгово-сервисных предприятиях, - рассказал заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин.

По мнению аналитиков РСХБ, доля безналичных платежей продолжит увеличиваться в связи с рисками распространения коронавируса через банкноты и монеты. Анализ рынка инновационных продуктов позволил Россельхозбанку определить возрастающий спрос на альтернативные формы оплаты покупок. Одними из таких умных форм бесконтактной оплаты стали платежные кольца PayRing, выпущенные при сотрудничестве Россельхозбанка и компании-производителя. Это приспособление можно использовать и как карточку, и как электронный ключ к банковским ячейкам.

Спрос на наличные упал?

Спрос на наличные ниже обычных значений либо на среднем уровне, при этом анализ потребительской активности за прошлую неделю, который проводит Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные», показал, что идет тенденция нормализации спроса на наличные средства.

– В Самарской области мы видим рост платежей в дистанционных каналах банка. К примеру, жители Самарской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн-сервисов Сбербанка. Так, за первые две недели апреля клиенты самарского отделения Сбербанка совершили более 2 093 тыс. платежей за услуги ЖКХ, при этом 78,35% из них – с помощью дистанционных каналов банка, – объяснил управляющий Самарским отделением Константин Долонин.

Эти цифры свидетельствует о том, что люди активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций – быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома.

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