2020-04-15T12:24:37+03:00
Общество

"На протяжении двух суток, без отдыха, он обеспечивал связью штаб": история ветерана Николая Лупандина

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Николая ЛупандинаИстория ветерана Николая Лупандина
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Кристина Баландина, правнучка:

- Я хочу рассказать про прадедушку по маминой линии - это Лупандин Николай Васильевич. Он родился 11 декабря 1922 года в Краснодарском крае станицы Ягинская. Когда началась война, ему было 18 лет, и на тот момент он уже служил в армии, его призвал Майкопский РВК. Его призвали 18 октября в звании младшего сержанта. Он был электромехаником на станции и обеспечивал светом, связью штабы, командные пункты. Награждён медалью “За боевые заслуги”. 23 января 1944 года на протяжении двух суток, без отдыха, он обеспечивал связью штаб, тем самым, обеспечивал непрерывную связь командованию. 17 февраля 1944 года без помещения, без тепла он трое суток находился на линии передачи и не ушёл, пока не дождался напарника. Также 23 февраля 1944 года он выезжал на передовые командные пункты, обеспечивал в течение двух суток свет, охранял линию и никуда не уходил

Награждён за то, что всегда выполнял задания раньше времени и ответственно относился к своей работе. Также награждён медалью “За взятие Берлина”, имеет орден Отечественной войны II степени.

Когда он вернулся после войны, у них с прабабушкой было трое детей. На нем было все хозяйство. Умер 16 февраля 1998 года. Так случилось, что я его не видела. Я знаю про него только по рассказам мамы. Все, что я хотела бы - это увидеть его в живую.

"На протяжении двух суток, без отдыха, он обеспечивал связью штаб": история ветерана Николая Лупандина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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