«Дедушка ушел в партизанский отряд «Мститель»: история ветерана Ивана Требунских

Рассказывает Любовь Требунских, внучка:

- Хочу рассказать про своего деда Ивана Константиновича Требунских. Он родился в 1897 году. Война его застала в Беларуси. По заданию колхоза они поехали туда летом 1941 года и оказались сразу в оккупации в городе Барановичи. Деду пришлось работать тогда даже в депо у немцев, потому что он был очень хорошим плотником. Коммунисты Барановича ушли в подполье и организовали сбор информации, чтобы знать о положении на фронте. И дедушка был связующим звеном в городе Барановичи. В детстве дедушка мне рассказывал, как он однажды проходил мимо комендатуры и увидел: немцы стреляли в чей-то портрет. Он не понял в чем дело. А вечером получил от подпольщиков сообщение, что под Сталинградом Паулюс сдался. И выяснилось, что немцы тогда стреляли в портрет генерала Паулюса. Вскоре стало опасно, и дедушка ушел в партизанский отряд «Мститель», там он командовал отделением. Он рассказывал, что потом они соединились с польскими партизанами. А в 1944 году после объединения партизанских отрядов с Белорусским фронтом был ранен и вернулся в село Заплавное. Победу он встретил уже дома в Куйбышевской области.

Дед был очень немногословен. Соседи рассказывали о своих операциях. а ему нечем было похвастаться, он же в крупных боях не участвовал. Ему говорили всегда: «Ну что вы там, партизаны, захватите одно село, объявите, что установлена советская власть и все». Я так переживала за него всегда. И вот он говорил: «Да ладно, мужики, не буду я вам ничего рассказывать». Но мне он рассказывал. У него есть медали «За боевые заслуги», «За отвагу», медаль «Партизан Великой Отечественной войны».

Дед был хорошим плотником, потому после войны он работал в колхозе, делал телеги, грабли. Также был хорошим кожевенным мастером, помню, у нас стояли чаны, в которых лежали шкуры. Дед умер в 1987 году. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с ним, я бы спросила о казнях в Барановичах, потому что он рассказывал, как чудовищно на его глазах был повешен друг за связь с партизанами.

Когда в Москве начал организовываться «Бессмертный полк», мой сын прошел с портретом моего деда по Красной площади. Нам так было приятно, потому что дед не был в Москве, а с портретом его прошли. Мы очень гордимся нашим дедом.