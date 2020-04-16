Будьте здоровы, пейте безопасную воду!
Розлив природной питьевой артезианской воды на «Волжском заводе безалкогольных напитков» полностью автоматизирован. На предприятии ведут постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции собственной лабораторией и специалистами профессионалами своего дела.
Артезианскую воду добывают из скважины №370 с глубины 72 метра из подземного озера в экологически чистом районе Самарской области. Вода имеет неповторимый вкус и уникальна по своим показателям.
Ее рекомендуют для питья и приготовления пищи, в том числе и для питания детей старше трех лет.
Бутилированная вода (объемом 18.9 литров) выпускается под двумя брендами:
- «Жемчужная» - Природная питьевая артезианская вода, смягченная по своему составу;
- «Жигулевская Жемчужина» - Природная питьевая артезианская вода полностью сбалансированная «ПРЕМИУМ».
Новым клиентам завод предлагает уникальную возможность заказать и оценить вкус воды «Жемчужная» 18,9 л. совершенно БЕСПЛАТНО.
Условие: одна поставка в один адрес, 1 бутыль воды на один адрес (для новых клиентов), возврат тары (обмен на тару покупателя или выкуп тары у поставщика).
Срок акции ограничен с 01.04.2020 по 31.08.2020.
Еще одна акция для новых клиентов продлится до 31.12. 2020: при покупке двух бутылей (любого наименования) - помпа «DOLFIN» - со скидкой 50% всего 250 рублей.
А при покупке трех бутылей (любого наименования) помпа «DOLFIN» - бесплатно!
Постоянным клиентам компания также предлагает специальные условия поставки воды.
1. БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ( для клиентов на территории г. Самары)
С 1 апреля и до 31 августа 2020 года любой, кто заказывает природную питьевую артезианскую воду"Жигулевская Жемчужина" и "Жемчужная" объемом 18,9 л. автоматически является участником акции.
Под защитной пленкой крышки бутыли можно найти напись ПРИЗ с присвоенным номером.
Подробный список подарков можно уточнить на сайте www.samaravoda.ru
Если вы нашли приз, сообщите об этом оператору службы доставки по номеру 8 (846) 955-00-55 .
Вам привезут подарок вместе со следующим заказом!
Специальные цены для постоянных покупателей:
Вода «Жигулевская жемчужина» (премиум), 1 бутыль — 200 рублей, 2 бутыли (единоразово) — по 180 рублей каждая.
Вода «Жемчужная», 1 бутыль — 160 рублей, 2 бутыли (единоразово) — по 140 рублей каждая.
График доставки бутилированной воды по Самаре:
будни с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 18:00 до 21:00;
суббота 09:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 18:00 до 21:00;
Территория Куйбышевский район 116 км, Южный Город график доставки:
Вторник, Четверг, Суббота с 10:00 до 15:00
воскресенье — выходной.
ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Телефон заказа и доставки воды: 8 (846) 955-00-55
Вайбер и Вотсап тел.: 8 (927) 904-96-07
Заказ можете оставить через сайт: www.samaravoda.ru
Группа в контакте: https://vk.com/samaravoda
Инстаграм: zhigulevskaya_zhemchuzhina
Заявки принимаем 24/7
С заботой о Вашем здоровье, команда «Волжского завода безалкогольных напитков»!
Публикуется на условиях информационного партнерства