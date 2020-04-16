2020-04-16T13:20:42+03:00
Общество

Будьте здоровы, пейте безопасную воду!

В Самарской области открыто современное производство бутилированной воды ООО «Волжский завод безалкогольных напитков», что в поселке Волжский (Царевщина)
Поделиться:
Изменить размер текста:

Розлив природной питьевой артезианской воды на «Волжском заводе безалкогольных напитков» полностью автоматизирован. На предприятии ведут постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции собственной лабораторией и специалистами профессионалами своего дела.

Артезианскую воду добывают из скважины №370 с глубины 72 метра из подземного озера в экологически чистом районе Самарской области. Вода имеет неповторимый вкус и уникальна по своим показателям.

Ее рекомендуют для питья и приготовления пищи, в том числе и для питания детей старше трех лет.

Бутилированная вода (объемом 18.9 литров) выпускается под двумя брендами:

- «Жемчужная» - Природная питьевая артезианская вода, смягченная по своему составу;

- «Жигулевская Жемчужина» - Природная питьевая артезианская вода полностью сбалансированная «ПРЕМИУМ».

Новым клиентам завод предлагает уникальную возможность заказать и оценить вкус воды «Жемчужная» 18,9 л. совершенно БЕСПЛАТНО.

Условие: одна поставка в один адрес, 1 бутыль воды на один адрес (для новых клиентов), возврат тары (обмен на тару покупателя или выкуп тары у поставщика).

Срок акции ограничен с 01.04.2020 по 31.08.2020.

Еще одна акция для новых клиентов продлится до 31.12. 2020: при покупке двух бутылей (любого наименования) - помпа «DOLFIN» - со скидкой 50% всего 250 рублей.

А при покупке трех бутылей (любого наименования) помпа «DOLFIN» - бесплатно!

Постоянным клиентам компания также предлагает специальные условия поставки воды.

1. БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ( для клиентов на территории г. Самары)

С 1 апреля и до 31 августа 2020 года любой, кто заказывает природную питьевую артезианскую воду"Жигулевская Жемчужина" и "Жемчужная" объемом 18,9 л. автоматически является участником акции.

Под защитной пленкой крышки бутыли можно найти напись ПРИЗ с присвоенным номером.

Подробный список подарков можно уточнить на сайте www.samaravoda.ru

Если вы нашли приз, сообщите об этом оператору службы доставки по номеру 8 (846) 955-00-55 .

Вам привезут подарок вместе со следующим заказом!

Специальные цены для постоянных покупателей:

Вода «Жигулевская жемчужина» (премиум), 1 бутыль — 200 рублей, 2 бутыли (единоразово) — по 180 рублей каждая.

Вода «Жемчужная», 1 бутыль — 160 рублей, 2 бутыли (единоразово) — по 140 рублей каждая.

График доставки бутилированной воды по Самаре:

будни с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 18:00 до 21:00;

суббота 09:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 18:00 до 21:00;

Территория Куйбышевский район 116 км, Южный Город график доставки:

Вторник, Четверг, Суббота с 10:00 до 15:00

воскресенье — выходной.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Телефон заказа и доставки воды: 8 (846) 955-00-55

Вайбер и Вотсап тел.: 8 (927) 904-96-07

Заказ можете оставить через сайт: www.samaravoda.ru

Группа в контакте: https://vk.com/samaravoda

Инстаграм: zhigulevskaya_zhemchuzhina

Заявки принимаем 24/7

С заботой о Вашем здоровье, команда «Волжского завода безалкогольных напитков»!

Публикуется на условиях информационного партнерства

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучук» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 инцидентов в регионе
«АКОМ» успешно адаптируется к режиму повышенной готовности благодаря нацпроекту
В Самарской области с медицинского наблюдения на коронавирус сняли 332 человека
Обещал заплатить «своим людям» в администрации: в Самаре задержали посредника во взятке
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ничего не знает об интересе «Зенита»
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
В Самарской области легковушка «обняла» дерево
Стало известно, откуда 10 зараженных коронавирусом в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 16 апреля 2020 года достигло 50 человек
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
24-летнего жителя Жигулевска подозревают в четырех преступлениях
В Самаре начали ремонтировать тротуары на улице Победы
Врач-инфекционист: всегда ли повышенная температура говорит о вирусном заболевании
В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила женщину
Сделал 10-летнюю девочку своей сообщницей: в Самаре задержали опасного преступника с ножом
Прописала нелегалов: на 26-летнюю самарчанку завели девять уголовных дел
СМИ: «Зенит» согласовал трансфер лучшего распасовщика «Крыльев Советов» Зиньковского
"Штрафы по геолокации не выписываем": полиция развенчала еще один коронавирусный фейк
Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: вторая смерть, кладбища закрыты
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 апреля 2020: для медиков, воюющих с инфекцией, ищут жилье
170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда