Будьте здоровы, пейте безопасную воду!

Розлив природной питьевой артезианской воды на «Волжском заводе безалкогольных напитков» полностью автоматизирован. На предприятии ведут постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции собственной лабораторией и специалистами профессионалами своего дела.

Артезианскую воду добывают из скважины №370 с глубины 72 метра из подземного озера в экологически чистом районе Самарской области. Вода имеет неповторимый вкус и уникальна по своим показателям.

Ее рекомендуют для питья и приготовления пищи, в том числе и для питания детей старше трех лет.

Бутилированная вода (объемом 18.9 литров) выпускается под двумя брендами:

- «Жемчужная» - Природная питьевая артезианская вода, смягченная по своему составу;

- «Жигулевская Жемчужина» - Природная питьевая артезианская вода полностью сбалансированная «ПРЕМИУМ».

Новым клиентам завод предлагает уникальную возможность заказать и оценить вкус воды «Жемчужная» 18,9 л. совершенно БЕСПЛАТНО.

Условие: одна поставка в один адрес, 1 бутыль воды на один адрес (для новых клиентов), возврат тары (обмен на тару покупателя или выкуп тары у поставщика).

Срок акции ограничен с 01.04.2020 по 31.08.2020.

Еще одна акция для новых клиентов продлится до 31.12. 2020: при покупке двух бутылей (любого наименования) - помпа «DOLFIN» - со скидкой 50% всего 250 рублей.

А при покупке трех бутылей (любого наименования) помпа «DOLFIN» - бесплатно!

Постоянным клиентам компания также предлагает специальные условия поставки воды.

1. БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ( для клиентов на территории г. Самары)

С 1 апреля и до 31 августа 2020 года любой, кто заказывает природную питьевую артезианскую воду"Жигулевская Жемчужина" и "Жемчужная" объемом 18,9 л. автоматически является участником акции.

Под защитной пленкой крышки бутыли можно найти напись ПРИЗ с присвоенным номером.

Подробный список подарков можно уточнить на сайте www.samaravoda.ru

Если вы нашли приз, сообщите об этом оператору службы доставки по номеру 8 (846) 955-00-55 .

Вам привезут подарок вместе со следующим заказом!

Специальные цены для постоянных покупателей:

Вода «Жигулевская жемчужина» (премиум), 1 бутыль — 200 рублей, 2 бутыли (единоразово) — по 180 рублей каждая.

Вода «Жемчужная», 1 бутыль — 160 рублей, 2 бутыли (единоразово) — по 140 рублей каждая.

График доставки бутилированной воды по Самаре:

будни с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 18:00 до 21:00;

суббота 09:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00, 18:00 до 21:00;

Территория Куйбышевский район 116 км, Южный Город график доставки:

Вторник, Четверг, Суббота с 10:00 до 15:00

воскресенье — выходной.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Телефон заказа и доставки воды: 8 (846) 955-00-55

Вайбер и Вотсап тел.: 8 (927) 904-96-07

Заказ можете оставить через сайт: www.samaravoda.ru

Группа в контакте: https://vk.com/samaravoda

Инстаграм: zhigulevskaya_zhemchuzhina

Заявки принимаем 24/7

С заботой о Вашем здоровье, команда «Волжского завода безалкогольных напитков»!

Публикуется на условиях информационного партнерства