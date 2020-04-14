2020-04-14T23:06:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 15 апреля: всплеск заболеваемости и низкий уровень самоизоляции

Рассказываем последние новости про борьбу с коронавирусом в Самаре на 15 апреля: почему столько много заболевших, как они себя чувствуют и как власти борются с безответственными горожанами
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полицейские проверяют, насколько хорошо изолировались самарцыПолицейские проверяют, насколько хорошо изолировались самарцыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе повысилось количество пострадавших от вредной инфекции. При этом случаи становятся более тяжелыми. Но по сравнению с другими регионами мы выглядим езе более менее приличино, тем не менее губернатор Дмитрий Азаров постоянно проводит заседания штаба по борьбе с заболеванием, чтобы понять, в какую сторону двигаться дальше. Вместе с вами узнаем последние новости о коронавирусе в Самаре на 15 апреля и о том, как с ним борются в регионе.

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 15 апреля (по состоянию на 9.00)

Последние цифры заболеваемости таковы: 40 человек в Самарской области заразились коронавирусом. 14 выздоровели и были выписаны домой. 26 остаются в больницах.

География распространения коронавируса в Самарской области значительно расширилась. Случаи заражения есть в поселке Яицкий, района Волжский, в Чапаевске, Тольятти, Сызрани и Самаре.

856 исследований сделали за последние сутки.

1546 человек остается под наблюдением медиков

Как заражаются коронавирусом в Самарской области

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Подавляющее большинство случаев - завозные. 1 мужчина вернулся из Москвы и заразил всю семью, еще трех человек. Это случилось в Тольятти.

Также два случая выявили у тяжелых больных с ОРВИ. Есть и те, кто заразился уже здесь. Самая загадочная история маленькой девочки, родители которой уверены, что не общались с приехавшими из-за границы.

Какие правила самоизоляции действуют в Самаре

Жителям рекомендуют сидеть дома, в то время, когда они не работают и не ходят в салоны красоты. Вот полный список компаний, которым разрешено работать в этот период при соблюдении особых и жестких мер санитарной безопасности.

Тем временем в регионе работают салоны красоты и парикмахерские. Попасть туда можно только по записи, но это никого не останавливает. Здесь тоже жестко соблюдают санитарные правила.

Тем временем в Самарской области неожиданно выросли цены на продукты. Такой подлости не ожидало от торговцев ни правительство, ни ФАС. Только-только удалось вернуть на приемлемый уровень стоимость имбиря и лимонов, как взлетели цены на лук. Подорожали сахар и мука. Что с этим делать, решали в ОНФ.

Тем временем уже известно, что до Пасхи будут закрыты кладбища в Самаре и Епархия не рекомендует прихожанам посещать богослужения. Кулич и яйца можно освятить дома, прочитав самостоятельно молитву А пасхальное богослужение посмотреть онлайн.

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14 апреля в Самаре устроили крестный ход - вернее лет. Над городом провезли на самолете защищающую от бед икону.

А люди тем временем расслабились и почти перестали соблюдать режим самоизоляции. Индекс от Яндекса упал до "двойки". Нарушителей строгого режима наказывают. Полиция отправила в суд протоколы по 163 гражданам, которые вернулись из-за границы и разгуливали по улицам. А вот что делать с теми, кто приехал из других регионов, в Самарской области пока не решили. И люди продолжают ходить на работу и выходить из дома на свой страх и риск. Ну и, конечно, на страх и риск окружающих.

И интересный факт: в регионе изменили закон о ЧС: губернатору дали дополнительные полномочия и нашли новые методы финансирования. Правда сейчас о введении режима речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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