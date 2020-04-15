Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 15 апреля 2020: открылись салоны цветов, на карантине два подъезда
В Оренбуржье коварная инфекция попала еще в середине марта. Сейчас больных 53 человека, один зараженный скончался - правда, от хронических заболеваний. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге: самая точная и достоверная информация из официальных источников.
Количество зараженных коронавирусом в Оренбурге (на утро 15 апреля)
53 подтвержденных случая коронавируса выявлено в Оренбургской области
9 человек выздоровели, 1 умер
Предварительно диагноз поставлен 61 человеку. Результаты их анализов ждут подтверждения или опровержения.
7 человек в тяжелом состоянии, 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
17 человек в среднетяжелом состоянии.
Среди заболевших 11 детей и три беременные женщины.
4 случая заболевания 14 апреля нашли в Оренбурге:один заразился в Москве, двое заболели из-за родственника.
География охвата Оренбургской области коронавирусом велика: случаи заражения нашли в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке, Светлинском районе.
Как действует режим самоизоляции в Оренбурге на 15 апреля
Согласно последнему указу Дениса Паслера, губернатора Оренбургской области, могут открыться ларьки с печатными изданиями, цветочные и фотосалоны, а также все магазины, осуществляющие доставку и работающие дистанционно. Это более строгие меры, чем в соседней Самарской области: там губернатор разрешил работать салонам красоты. Также могут открыться ритуальные службы, зоомагазины.
При этом режим самоизоляции продолжает действовать. Нарушителей ждут штрафы. Нельзя выходить гулять с детьми на площадку, даже с детской коляской. Следовать можно на работу и с нее при наличии справки, также можно вынести мусор, погулять с животными или сходить в магазин.
Известно, что сейчас на карантин закрыли два подъезда жилого дома на ул. Восточная. Здесь выявили очаг заболевания. Жителям запретили выходить из квартир: можно только по одному гулять с собакой или забирать продукты, которые привозят и оставляют на скамейке родственники. Сначала был закрыт один подъезд, но потом больного нашли еще и в соседнем. Поэтому власти решили перестраховаться. Рядом с домом дежурит полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU