2020-04-15T16:50:55+03:00
Общество

«Мама видела страшные перевязки, ампутации»: история ветерана Татьяны Воронковой

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Татьяны ВоронковойИстория ветерана Татьяны Воронковой
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Рассказывает Светлана Бочарова, дочь:

- Мама, Воронкова Татьяна Ивановна, после окончания школы медсестер в селе Борское вместе со своим выпуском отправилась на войну в 1943 году. Служила она на 1-ом и 2-ом Белорусском фронтах. Дошла до Минска, а затем работала в госпитале.

Мама рассказывала, что, когда они вошли в Минск, в парке обнаружили множество трупов. Оказалось, это немцы, когда уходили, расстреляли всех мирных жителей. Также она вспоминала, что, когда работала в госпитале, видела много раненых, которые умирали на руках медиков. Ей было их очень жалко: она понимала, что им остается жить считанные секунды, но все равно успокаивала, поддерживала их. Мама видела страшные перевязки, ампутации.

Татьяна Воронкова с однополчанами.

Татьяна Воронкова с однополчанами.

Домой в Борское она вернулась в 1945 году. Вышла замуж за моего отца, который тоже служил. Но он воевал с Японией, был на другом конце фронта, поэтому встретились они только в Борском.

После войны мама работала фельдшером, а потом в санэпидстанции помощником санитарного врача. Награждена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

С боевыми товарищами

С боевыми товарищами

Мама умерла в 1998 году. Если бы у меня сейчас была возможность увидеться с ней, я бы хотела спросить о военном времени, о встрече с отцом. В нашей семье никто не рассказывал о войне, потому что очень тяжело было вспоминать такое трудное время.

Татьяна Воронкова (справа) с подругой

Татьяна Воронкова (справа) с подругой

"Мама видела страшные перевязки, ампутации": история ветерана Татьяны Воронковой.

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