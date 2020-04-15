2020-04-15T15:00:42+03:00
Общество

«Раз импортных семян нет, будем сеять свои»: оставит ли коронавирус Самарскую область без еды

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин рассказал «КП-Самара», как пандемия повлияла на работу аграриев и пострадает ли производство продуктов
Ольга НОВИКОВА
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Аграрии уже работают в полеАграрии уже работают в полеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как отразится коронавирусный кризис на сельском хозяйстве, смогут ли аграрии получить урожай и хватит ли запасов продовольствия в регионе, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин на онлайн-конференции в пресс-центре «КП-Самара».

Зерна и картошки хватит

- Николай Владимирович, удалось ли аграриям подготовиться к посевной в условиях коронакризиса?

- Сельское хозяйство относится к отраслям, которые в период самоизоляции работаю в штатном режиме, так что аграрии не прекращали работать. В масках, конечно, и дезинфицируя все инструменты. Более того, посевные площади увеличились на 30 тысяч га по сравнению с прошлым годом. Техника готова, запчасти для импортных сельхозмашин у дилеров есть. В этом году весенне-полевые работы из-за погоды начались на 10-12 дней раньше, чем в прошлом году. Сейчас все хозяйства уже завершили важные мероприятия по боронованию и «закрытию» влаги – в общей сложности на площади в 1,17 млн га и в пяти районах даже приступили к посевной, посеяно зерносмесей на площади 2200 га. Запас влаги в почве в этом году хороший – от 100 до 140% от уровня прошлого года, так что пока прогноз благоприятный

- А как чувствуют себя озимые?

- Они хорошо перенесли зиму, сейчас их состояние удовлетворительное. Сейчас идет подкормка озимых, ее уже выполнили на 67% площади. Также занимаемся подкормкой кормовых культур.

- Удобрений хватает? Нет сложностей с поставками из-за закрытия границ?

- Проблем с удобрениями и инсектицидами нет, все успели закупить. Сейчас у аграриев региона около 86 тысяч тонн минеральных удобрений закуплено, это на 35% больше, чем в прошлом году.

Семяе должно хватит ь - пусть не импортных, так отечественных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семяе должно хватит ь - пусть не импортных, так отечественныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- А что насчет семян?

- Проблем с обеспечением семенами зерновых и зернобобовых нет – у нас в Самарской области работает два НИИ, которые ведут селекционную работу, и 29 семеноводческих хозяйств. Ито же самое по картошке и другим овощам – проблем с семенами нет. А вот по техническим культурам - кукурузе и подсолнечнику, ситуация серьезнее. Сейчас отечественные семена используются только на 25% посевных площадей кукурузы и 35% площадей подсолнечника региона. Все остальное – семена импортные. Конечно, у аграриев заключены все контракты, но вот получится ли воплотить их в жизнь – пока вопрос. Если возникнут сложности, аграрии перейдут на отечественные семена технических культур. У некоторых наших производителей до сих пор есть мнение, что импортные лучше, но на самом деле это не так.

Экспортеры только выиграют

- Что сейчас происходит с экспортными контрактами? Ведь многие самарские аграрии работают с иностранными партнерами, более того, по нацпроекту перед ними поставлена задача наращивать объемы экспорта зерна.

- Действительно, перед аграриями поставлена серьезная задача по увеличению объемов экспорта зерновых, и эти плановые показатели пока никто не отменял. Но мы понимаем, что сей час задача №1 – это обеспечить продовольствием собственные нужды региона и страны, поэтому с 1 мая до 1 июня в стране временно введен мораторий на вывоз продуктов питания. Дело в том, что погода в основных «хлебных» регионах, на Кубани, в Краснодарском крае, пока не позволяет делать оптимистичные прогнозы – у них сейчас дефицит влаги, и если ситуация не изменится, это отразится на урожае. В целом же от временных ограничений экспорта самарские аграрии ничего не потеряют, скорее наоборот. Зерно хранится долго, место для хранения есть, спрос за рубежом и за пределами области – тоже, и он не пропадет.

- А что касается обеспеченности другими продуктами? Молоком, овощами?

- Поводов для беспокойства в настоящее время нет, запасов хлеба и овощей до нового урожая хватит. Производство сырого молока в регионе не уменьшилось, даже немного выросло по итогам первого квартала – до 100 литров на одну фуражную корову.

- У нас в регионе сложная ситуация по африканской чуме свиней, часть районов до сих пор закрыта на карантин, поголовье уничтожается. Не отразится ли это на производстве свинины и, как следствие – на ценах в магазинах?

- Поводов для беспокойства нет. В стране достаточные объемы производства свинины. Более того, можно говорить о перепроизводстве, и сейчас планируются экспортные поставки свинины в Китай.

- Изменились ли меры господдержки для сельчан из-за коронавируса?

- Нет, все меры господдержки, все программы действуют в полном объеме, заявления на субсидии мы по-прежнему принимаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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