Коронавирус в Самаре, последние новости на 16 апреля 2020 года: двойка за самоизоляцию и новые правила жесткого контроля
В регионе за последний день не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. По показателю на 100 000 жителей - мы лучше среднероссийского показателя и лучше соседей. Но расслабляться рано, предупреждает глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 16 апреля 2020 года: что пугает, что внушает надежду и как нужно вести себя, чтобы не получить штраф.
Число зараженных коронавирусом в Самаре и области на 16 апреля 2020 года
По данным на утро - заражены коронавирусом 40 человек, 14 уже поправились и выписаны, среди них двое детей. 26 находятся в больницах.
За сутки провели 834 исследования на COVID-19
Меры профилактики вирусных инфекций.
1163 человека остаются под медицинским наблюдением
507 человек с наблюдения сняли
Как проходит самоизоляция в Самаре
Светлана Архипова попросила власти ввести режим самоизоляции до 30 апреля.
С 15 апреля контроль за соблюдением требований стал жестче. Еще ночью Дмитрий Азаров пообещал: штрафовать горожан будут чаще. На данный момент за нарушение режима протоколы составлены на 163 человек.
Роспотребнадзор оформил два определения о возбуждении дел об административном нарушении за сутки. Ведомство проверяет также, как соблюдают санитарные требования работающие предприятия.
Ужесточаются требования к жителям Самары:
- по дороге на работу и с нее на руках нужно иметь справку.
- патрулей на улицах стало больше. Уже составлены 271 протокол.
- Полицейские активно объясняют гражданам, что они могут делать, а что не должны.
В Самарской области усилен контроль за приезжающими автомобилистами.
- В городах региона работают передвижные рубежи контроля,
- проверяют весь проезжающий автотранспорт: у водителей должна быть справка, объясняющая, что они делают на улице,
- посты ГИБДД выставлены на стационарных постах и трассах в области,
- тем, кто прибывает в регион, советуют уйти на 14-дневную изоляцию. Это требование регион ввел одним из первых.
Всем, кто приехал в Самарскую область, рекомендуют позвонить и сообщить о себе, самоизолироваться или отправиться в обсерватор.
Памятка дял приезжающих из других регионов
Другие новости самоизоляции в Самаре на 16 апреля 2020 года
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ИСТОЧНИК KP.RU
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