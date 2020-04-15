Коронавирус в Самаре, последние новости на 16 апреля 2020 года: двойка за самоизоляцию и новые правила жесткого контроля

В регионе за последний день не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. По показателю на 100 000 жителей - мы лучше среднероссийского показателя и лучше соседей. Но расслабляться рано, предупреждает глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 16 апреля 2020 года: что пугает, что внушает надежду и как нужно вести себя, чтобы не получить штраф.

Число зараженных коронавирусом в Самаре и области на 16 апреля 2020 года

По данным на утро - заражены коронавирусом 40 человек, 14 уже поправились и выписаны, среди них двое детей. 26 находятся в больницах.

За сутки провели 834 исследования на COVID-19

Меры профилактики вирусных инфекций.

1163 человека остаются под медицинским наблюдением

507 человек с наблюдения сняли

Как проходит самоизоляция в Самаре

Светлана Архипова попросила власти ввести режим самоизоляции до 30 апреля.

С 15 апреля контроль за соблюдением требований стал жестче. Еще ночью Дмитрий Азаров пообещал: штрафовать горожан будут чаще. На данный момент за нарушение режима протоколы составлены на 163 человек.

Роспотребнадзор оформил два определения о возбуждении дел об административном нарушении за сутки. Ведомство проверяет также, как соблюдают санитарные требования работающие предприятия.

Ужесточаются требования к жителям Самары:

- по дороге на работу и с нее на руках нужно иметь справку.

- патрулей на улицах стало больше. Уже составлены 271 протокол.

- Полицейские активно объясняют гражданам, что они могут делать, а что не должны.

В Самарской области усилен контроль за приезжающими автомобилистами.

- В городах региона работают передвижные рубежи контроля,

- проверяют весь проезжающий автотранспорт: у водителей должна быть справка, объясняющая, что они делают на улице,

- посты ГИБДД выставлены на стационарных постах и трассах в области,

- тем, кто прибывает в регион, советуют уйти на 14-дневную изоляцию. Это требование регион ввел одним из первых.

Всем, кто приехал в Самарскую область, рекомендуют позвонить и сообщить о себе, самоизолироваться или отправиться в обсерватор.

Памятка дял приезжающих из других регионов

Другие новости самоизоляции в Самаре на 16 апреля 2020 года

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