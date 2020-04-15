2020-04-15T23:05:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 16 апреля 2020 года: двойка за самоизоляцию и новые правила жесткого контроля

Рассказываем самые точные и важные последние новости про коронавирус в Самаре на 16 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самоизоляция в Самаре накрылась медным тазомСамоизоляция в Самаре накрылась медным тазомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В регионе за последний день не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. По показателю на 100 000 жителей - мы лучше среднероссийского показателя и лучше соседей. Но расслабляться рано, предупреждает глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 16 апреля 2020 года: что пугает, что внушает надежду и как нужно вести себя, чтобы не получить штраф.

Число зараженных коронавирусом в Самаре и области на 16 апреля 2020 года

По данным на утро - заражены коронавирусом 40 человек, 14 уже поправились и выписаны, среди них двое детей. 26 находятся в больницах.

За сутки провели 834 исследования на COVID-19

Меры профилактики вирусных инфекций.

1163 человека остаются под медицинским наблюдением

507 человек с наблюдения сняли

Как проходит самоизоляция в Самаре

Светлана Архипова попросила власти ввести режим самоизоляции до 30 апреля.

С 15 апреля контроль за соблюдением требований стал жестче. Еще ночью Дмитрий Азаров пообещал: штрафовать горожан будут чаще. На данный момент за нарушение режима протоколы составлены на 163 человек.

Роспотребнадзор оформил два определения о возбуждении дел об административном нарушении за сутки. Ведомство проверяет также, как соблюдают санитарные требования работающие предприятия.

Ужесточаются требования к жителям Самары:

- по дороге на работу и с нее на руках нужно иметь справку.

- патрулей на улицах стало больше. Уже составлены 271 протокол.

- Полицейские активно объясняют гражданам, что они могут делать, а что не должны.

В Самарской области усилен контроль за приезжающими автомобилистами.

- В городах региона работают передвижные рубежи контроля,

- проверяют весь проезжающий автотранспорт: у водителей должна быть справка, объясняющая, что они делают на улице,

- посты ГИБДД выставлены на стационарных постах и трассах в области,

- тем, кто прибывает в регион, советуют уйти на 14-дневную изоляцию. Это требование регион ввел одним из первых.

Всем, кто приехал в Самарскую область, рекомендуют позвонить и сообщить о себе, самоизолироваться или отправиться в обсерватор.

Памятка дял приезжающих из других регионов

Памятка дял приезжающих из других регионов

Другие новости самоизоляции в Самаре на 16 апреля 2020 года

Пасхальное богослужение пройдет онлайн. Трансляцию 18 апреля можно будет смотреть на сайте kp.ru.

"Самарская Лука" закрыта. Отдыхающих и туристов здесь не ждут.

В Самаре - худший среди других регионов рейтинг самоизоляции.

Сомнительные тесты на коронавирус теперь будут подтверждать сразу в Самаре. И это хорошо - результаты придут быстрее.

Дети скорее всего не смогут отдохнуть в летних лагерях. Пока что бронирование путевое остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Меня в чем только не обвинили»: перевозчика из Новосибирска заставили бесплатно раздать пассажирам полтысячи масок
Сначала предприниматель запретил в своих маршрутках проезд пассажирам с открытыми лицами - защиту можно было купить у водителей за 30 рублей
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: 55 процентов людей болеют коронавирусом легко. Поэтому пандемию так сложно остановить
В эфир радио “Комсомольская правда” ведущие программы “Вечерний диван” Сергей Мардан и Надана Фридрихсон позвали главу российского отделения ВОЗ. И задали ей много неудобных вопросов
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 апреля 2020: для медиков, воюющих с инфекцией, ищут жилье
170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда
На Самару надвигается ураганный ветер
Совушка, лети: в "Самарской Луке" выходили и выпустили на волю двух диких птиц
В Тольятти попросили найти жилье для привлеченных к борьбе с коронавирусом врачей
В Самарской области могут ввести особый режим для автомобилистов
В Роспотребнадзоре попросили оставить Самару в режиме самоизоляции до 30 апреля
В Тольятти химическое предприятие оштрафовали за выбросы аммиака
Отчитайтесь до 20-го: квитанции за водоснабжение самарцы получат раньше обычного
Apple представили новый бюджетный iPhone SE
Отдых на природе отменяется: «Самарская Лука» закрыта для посещений
Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре онлайн покажет сайт kp.ru
Для самой быстрой в стране гоночной трассы Samara Ring до сих пор не нашли инвесторов
Огонь подбирался к АЗС: под Чапаевском из-за горящей травы ограничено движение транспорта
Кажется, дождь начинается: самарцев предупреждают о сильном ветре и дожде со снегом
В Самарской области 37 водителей могут остаться без прав
Полыхала квартира: в Тольятти в пожаре пострадали два человека
В Самаре зафиксирован худший рейтинг самоизоляции среди городов-миллионников
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Хотел хорошо выглядеть? В Самарской области задержали грабителя, который украл косметику из магазина
За неделю клещи покусали в Самарской области 168 человек
В Самарской области приостановили бронирование путевок в летние лагеря