Налетчика сдала страница из тетрадки: серийный преступник взял на дело 10-летнюю дочь сожительницы и попался

Нашел женщину на работе и уволился

Следите за тем, кого приводите в дом, иначе это может обернуться крайне плохими последствиями. Так, бурный роман крановщицы Татьяны (имя изменено) из Самары с коллегой-формовщиком Рустамом закончился тем, что ее дочка-четвероклассница оказалась вовлечена в целую серию серьезных преступлений.

— Мы познакомились с ним четыре года назад на работе. Он переехал к нам в квартиру на проспекте Юных Пионеров. В августе Рустам уволился и искал варианты для трудоустройства, — следует из показаний женщины.

Как стало известно журналистам «КП-Самара», найти новый источник дохода у мужчины не получалось. Да и так ли он старался? Примерно в то же время, как Рустам покинул завод, в городе прошла серия вооруженных ограблений в магазинах.

— В сентябре 2019 года было совершено несколько разбойных нападений в Промышленном районе. Преступник угрожал работникам торговых точек ножом и связывал их, — объясняют полицейские.

Девочку привлек обманом

На улице Матросова налетчик забрал из ящика кассового аппарата 8500 рублей, а из стеллажа с табачными изделиями — 3 пачки сигарет. На Юных Пионеров — совсем недалеко от дома — он схватил с барной стойки 6 блоков сигарет, из кассы вытащил 2 с половиной тысячи рублей, а из подсобного помещения — ноутбук, зарядное устройство к нему и мобильник.

Следующим в списке стал салон по продаже сотовых телефонов на улице XXII Партсъезда. Туда преступник наведался не один. Оперативники, изучавшие камеры видеонаблюдения с места происшествия, обратили внимание, что налетчики выглядели весьма странно — взрослый дядя и девочка с рюкзаком.

— Он обманом привлек к совершению преступления 10-летнюю дочь своей сожительницы. Для этой цели приготовил нож и положил его в детский рюкзак девочки, — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Рустам и девочка подошли к торговой точке, он попросил ее зайти в помещение и выяснить, есть ли там посторонние. Перед этим обвиняемый вытащил холодное оружие из портфеля и приготовился к нападению.

— В салоне никого, кроме продавца, не было, о чем девочка ему и сообщила. Мужчина забежал в помещение салона, зажал рот продавцу и, применяя насилие, опасное для ее жизни и здоровья, завел в подсобное помещение, — продолжает Гольдштейн. — Школьница, действуя по его указанию, закрыла изнутри замок входной двери и находилась в торговом зале, наблюдая за окружающей обстановкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="268" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/773502" frameborder="0"></iframe> В Самаре мужчина привлек к разбойному нападению 10-летнюю девочку.

Прятавший лицо за кепкой Рустам по традиции связал продавца, передал нож девочке и сказал, чтобы та следила за «пленницей». Сам же он взял со стола ключи от стеклянных витрин и стал складывать их содержимое себе в пакет. Помимо этого, злоумышленник забрал 500 рублей из кассы и еще 5350 — из сейфа. Как следует из материалов дела, всего было похищено 36 смартфонов на сумму свыше 285 тысяч рублей, 277 сим-карт и различные аксессуары.

Важная улика

Подозрительная парочка скрылась, а на место случившегося прибыли сотрудники уголовного розыска. Среди прочего там была изъята страница из школьной тетради, в которую нападавший заворачивал нож. Именно этот листок и вывел сыщиков к истине. Сначала они установили школу, где учится девочка, а потом распутали и все остальное.

Дело передали в Промышленный районный судФото: Михаил ГОРЮНОВ

В октябре Рустама задержали и взяли под стражу. Оказалось, он уже судим за похожие преступления, а также за незаконный оборот наркотиков. Похищенное имущество частично изъяли и вернули законным владельцам.

— Благодаря слаженной работе органов предварительного следствия и оперуполномоченных Управления МВД России по Самаре удалось собрать в достаточном объеме доказательную базу для привлечения мужчины к уголовной ответственности за вовлечение в организованную преступную деятельность ребенка, а также за совершения ряда разбойных нападений, — хвалятся правоохранители.

Материалы по делу уже переданы в суд. Как сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Промышленного района, первое заседание назначено на понедельник — в закрытом режиме. Состоится ли оно, точно неизвестно — распространение коронавирусной инфекции может внести изменения в любые планы.