2020-04-16T17:01:18+03:00
Общество

Будьте дома! Самарские энергетики попросили горожан беречь себя

Сотрудники Самарской сетевой компании работают, невзирая на пандемию
Евгения ВАСИНА
Поделиться:

"Оставайтесь дома для нас": самарские энергетики попросили горожан беречь себя.

Изменить размер текста:

Фото: Иван Новосёлов

Фото: Иван Новосёлов

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие предприятия перешли на удаленный режим работы, но есть и те, что продолжают выполнять свою работу в любой, даже самой сложной обстановке. Среди них сотрудники Самарской сетевой компании. Диспетчерская служба и оперативно-выездные бригады ССК несут дежурство круглосуточно, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение там, где это необходимо. Для жителей Самарской области работает единый телефон дежурно-диспетчерской службы ССК - 8 800 222 30 20, по которому можно сообщить о перебоях с энергоснабжением. Жители Самары могут обратиться к энергетикам по номерам: 260-13-31 и 260-40-43.

Накануне энергетики записали для жителей Самарской области видео-обращение. Они попросили земляков соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
До мая не выйдем: Башкортостан может остаться в самоизоляции до конца мая
Россия осталась без Парада Победы на 9 мая
Самарская область стала лидером по росту цен на ноутбуки
Женщина из Тольятти, избившая и оскорбившая полицейского, отправилась в тюрьму
Дожди и порывистый ветер: конец рабочей недели в Самарской области будет непогожим
В Тольятти скончался один из рабочих, получивших ожоги на предприятии
В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем
Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры в числе лидеров по росту продаж в интернете в Самарской области
Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 происшествий в регионе