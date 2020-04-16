Будьте дома! Самарские энергетики попросили горожан беречь себя
"Оставайтесь дома для нас": самарские энергетики попросили горожан беречь себя.
Фото: Иван Новосёлов
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие предприятия перешли на удаленный режим работы, но есть и те, что продолжают выполнять свою работу в любой, даже самой сложной обстановке. Среди них сотрудники Самарской сетевой компании. Диспетчерская служба и оперативно-выездные бригады ССК несут дежурство круглосуточно, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение там, где это необходимо. Для жителей Самарской области работает единый телефон дежурно-диспетчерской службы ССК - 8 800 222 30 20, по которому можно сообщить о перебоях с энергоснабжением. Жители Самары могут обратиться к энергетикам по номерам: 260-13-31 и 260-40-43.
Накануне энергетики записали для жителей Самарской области видео-обращение. Они попросили земляков соблюдать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU