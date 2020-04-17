Коронавирус в Самаре, последние новости на 17 апреля 2020 года: Парада не будет, изоляция до 30 апреля

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 30 апреля: главный санитарный врач региона Светлана Архипова предложила сделать это еще вчера. Более того, меры контроля значительно ужесточили, теперь полиция будет контролировать еще и тех, кто приезжает ихз других регионов. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 17 апреля 2020 года рассказываем прямо сейчас.

Количество зараженных коронавирусом на 17 апреля 2020 года (по состоянию на утро)

В Самарской области коронавирус выявили в анализах 50 человек. Среди них и те, у кого тест взяли из-за того, что пациент попал в больницу с ОРВИ и внебольничной пневмонией. За минувшие сутки коронавирус нашли у 10 человек. Это четыре человека из Тольятти, четыре - из Самары, двое из Волжского района. Один из зараженных общался с больным, вернувшимся из Москвы, еще один - со знакомым из Нижнего Новгорода.

Два человека - в тяжелом состоянии, у них имеются сопутствующие заболевания.

За сутки в Самарской области провели 975 тестов.628 анализов проверили в лаборатории СПИД-центра.

Теперь Роспотребнадзор Самарской области самостоятельно проверяет сомнительные результаты.

Уже к понедельнику к приему больных с коронавирусом будут полностью готовы главный корпус больницы им. Середавина и лечебный корпус горбольницы №6 в Самаре. Сейчас здесь подключают аппараты кислородной поддержки.

Режим самоизоляции в Самаре: правила, до какого числа

В Самарской области продлили режим строгой самоизоляции для горожан до 30 апреля. Есть некие изменения. Во-первых, УК и ТСЖ обязали каждый день дезинфицировать подъезды. Контролировать это будут жильцы, которые должны подписывать акт приемки работ.

Во-вторых более жесткие требования выдвинуты к работодателям, чьи сотрудники ходят на работу.

В этот период не будут работать торговые центры, фитнес-залы, бассейны, кафе, центры развлечений. Также будут закрыты турбазы и базы отдыха, кроме тех, где размещают командировочных.

Жесткий контроль введен для тех, кто приезжает из других регионов. Их встретят сотрудники полиции и Росгвардии (в аэропорту, на вокзале или на дороге). Каждому вручат памятку о том, что нужно делать, а также попросят заполнить анкету. В ней нужно указать свои данные, чтобы затем полиция могла проконтролировать соблюдение ограничительных мер.

Кстати, школьники тоже будут учиться дистанционно минимум до 30 апреля.

Когда в Самаре можно выходить на улицу?

- чтобы отправиться на работу, если у вас есть справка,

- купить продукты,

- вынести мусор,

- выгулять собаку

- по записи сходить в салон красоты, к парикмахеру или за другими услугами.

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Всего за нарушения режима самоизоляции выписано уже 343 протокола. За сутки таких протоколов составлено 70.

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Больницам в Самарской области закупят новое оборудование - на это поступили 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Все это делается в рамках борьбы с коронавирусом.

Для самарских старшеклассников начала работать онлайн-платформа, где им помогут подготовиться к ЕГЭ. И подскажут, как не нервничать.

В информационном центре посчитали, сколько человек вернулись из-за границы с 24 марта по 6 апреля. Оказалось, что больше всего туристов к нам привезли из Таиланда. Число пугающее - 666.

ПАСХА НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Представляем полезную информацию для верующих:

Представители Епархии рекомендуют не посещать храмы. Патриарх Кирилл благословил верующих дома освящать куличи, пасху и яйца.

Онлайн-трансляцию пасхального богослужения из Софийского собора можно будет увидеть на сайте kp.ru. Она начнется в 23.00 18 апреля.

Также сейчас действует запрет на посещение кладбищ в Самаре. Тем временем священники напоминают, что это не грех, и это не является православной традицией.

А здесь мы рассказываем, где купить куличи на Пасху, чтобы они уже были освящены.