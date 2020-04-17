Коронавирус в Самаре, последние новости на 17 апреля 2020 года: Парада не будет, изоляция до 30 апреля
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 30 апреля: главный санитарный врач региона Светлана Архипова предложила сделать это еще вчера. Более того, меры контроля значительно ужесточили, теперь полиция будет контролировать еще и тех, кто приезжает ихз других регионов. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 17 апреля 2020 года рассказываем прямо сейчас.
Количество зараженных коронавирусом на 17 апреля 2020 года (по состоянию на утро)
В Самарской области коронавирус выявили в анализах 50 человек. Среди них и те, у кого тест взяли из-за того, что пациент попал в больницу с ОРВИ и внебольничной пневмонией. За минувшие сутки коронавирус нашли у 10 человек. Это четыре человека из Тольятти, четыре - из Самары, двое из Волжского района. Один из зараженных общался с больным, вернувшимся из Москвы, еще один - со знакомым из Нижнего Новгорода.
Два человека - в тяжелом состоянии, у них имеются сопутствующие заболевания.
За сутки в Самарской области провели 975 тестов.628 анализов проверили в лаборатории СПИД-центра.
Теперь Роспотребнадзор Самарской области самостоятельно проверяет сомнительные результаты.
Уже к понедельнику к приему больных с коронавирусом будут полностью готовы главный корпус больницы им. Середавина и лечебный корпус горбольницы №6 в Самаре. Сейчас здесь подключают аппараты кислородной поддержки.
Режим самоизоляции в Самаре: правила, до какого числа
В Самарской области продлили режим строгой самоизоляции для горожан до 30 апреля. Есть некие изменения. Во-первых, УК и ТСЖ обязали каждый день дезинфицировать подъезды. Контролировать это будут жильцы, которые должны подписывать акт приемки работ.
Во-вторых более жесткие требования выдвинуты к работодателям, чьи сотрудники ходят на работу.
В этот период не будут работать торговые центры, фитнес-залы, бассейны, кафе, центры развлечений. Также будут закрыты турбазы и базы отдыха, кроме тех, где размещают командировочных.
Жесткий контроль введен для тех, кто приезжает из других регионов. Их встретят сотрудники полиции и Росгвардии (в аэропорту, на вокзале или на дороге). Каждому вручат памятку о том, что нужно делать, а также попросят заполнить анкету. В ней нужно указать свои данные, чтобы затем полиция могла проконтролировать соблюдение ограничительных мер.
Кстати, школьники тоже будут учиться дистанционно минимум до 30 апреля.
Когда в Самаре можно выходить на улицу?
- чтобы отправиться на работу, если у вас есть справка,
- купить продукты,
- вынести мусор,
- выгулять собаку
- по записи сходить в салон красоты, к парикмахеру или за другими услугами.
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ПАСХА НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Представляем полезную информацию для верующих:
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Онлайн-трансляцию пасхального богослужения из Софийского собора можно будет увидеть на сайте kp.ru. Она начнется в 23.00 18 апреля.
Также сейчас действует запрет на посещение кладбищ в Самаре. Тем временем священники напоминают, что это не грех, и это не является православной традицией.
А здесь мы рассказываем, где купить куличи на Пасху, чтобы они уже были освящены.
Где купить самые вкусные и уже освященные куличи в Самаре на Пасху 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU
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