Поиск продолжается: НК НПЗ восстанавливает фронтовое прошлое заводчан

С фронта - на завод

Сотни имен, запечатленные в камне, будут ежедневно напоминать новокуйбышевцам о подвиге земляков. Не только о боевом долге, который каждый фронтовик отдал своей стране не колеблясь. Но и о трудовом: проектирование Новокуйбышевского НПЗ началось всего спустя год после войны, и вчерашние бойцы шли выполнять новое задание Родины прямиком из армии. Они не кичились своим героическим прошлым - многие прошли через горнило войны с оружием в руках, считая защиту страны само собой разумеющимся делом. Зачастую при поступлении на работу они не считали нужным указывать в документах ни своих военных регалий, ни боевых наград. Кто-то - в силу скромности, другие - не придавая значения «бумажкам», третьи - не желая ворошить в памяти страшные воспоминания. Годы шли, ветераны уходили к своим павшим товарищам, их становилось все меньше. Список работников, участников Великой Отечественной войны впервые был составлен на заводе только в 1979 году. К этому времени восстановить все имена уже было очень сложно.

В Новокуйбышевске чтят память героев. Фото АО «НК НПЗ»

Назад в прошлое

Сегодня эта задача - увековечить память обо всех фронтовиках - кажется еще более трудновыполнимой. Тем не менее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне совместным решением Совета ветеранов, администрации и профсоюзной организации АО «Новокуйбышевский НПЗ» (входит в группу ПАО «НК «Роснефть»), было принято решение о строительстве памятного мемориала. И поисковая работа началась.

- Заводской Совет ветеранов сформировал отряд добровольцев, - рассказала заведующая Музеем Трудовой Славы АО «НК НПЗ» Наталья Швец. - В течение трех месяцев каждый день в заводском архиве трудились около 10 человек. Они кропотливо перебирали личные дела сотрудников, родившихся до 1927 года включительно, то есть подлежавших мобилизации. Таких заводчан оказалось около шести тысяч человек!

Разумеется, не каждый подходящий по возрасту воевал. Но и отсутствие в документах упоминаний о боевых заслугах их не исключало. Поэтому другая группа профсоюзных активистов и сотрудников соцслужбы полученные списки сверяла с иными источниками: данными Военного комиссариата Самарской области по Новокуйбышевску и сайтом «Подвиг народа». Работа проделана огромная. Документы обветшали, почти все написаны от руки. Тем не менее сведения восстанавливали по крупицам. Например, у одного подходящего по возрасту заводчанина сохранились лишь имя, отчество, место рождения, а от фамилии остались всего три буквы. По этим скудным данным удалось не только найти человека, но и восстановить его подвиг. В каких только войсках не сражались за Родину будущие нефтепереработчики, каких только наград не видели их шинели! Несколько человек, например, оказались награждены орденами Александра Невского за разработку тактических операций, еще несколько - польскими наградами. А сколько боевых медалей и орденов…

Так в скором будущем будет выглядеть мемориал. Фото АО «НК НПЗ»

Исследователи с удивлением узнали, что на заре становления завода, до 1953 года, здесь трудились Герой Советского Союза Виктор Лобанов и полные кавалеры орденов Славы Константин Тепцов и Николай Ремизов.

- На памятных досках мемориала не будет случайных имен, - говорит председатель профкома АО «НК НПЗ» Вячеслав Исаев. - Рабочая группа, куда вошли заводчане, ветераны, почетные жители Новокуйбышевска, в том числе Герой Социалистического Труда Нина Федорова, председатель городского общества ветеранов войны и Вооруженных сил Виктор Семенов, председатель общества «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» Виктор Огнерубов, тщательно проверила все данные по каждой кандидатуре. Но открытием мемориального комплекса поисковая работа не заканчивается. Принято решение издать заводскую «Книгу Памяти», в которой мы сохраним имена всех заводчан-ветеранов войны.

На фронтах Великой Отечественной эти люди были разведчиками, артиллеристами, железнодорожниками, морскими пехотинцами, а один - даже бойцом полевого хлебозавода, который выпекал для солдат хлеб прямо у линии фронта. Кроме преданности своей родине, их объединяет еще одно - после войны все они стали нефтепереработчиками.

- Наш завод основан великими людьми, которые всему миру показали, на что способен наш народ, - считает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «НК НПЗ» Елена Калманович. - Мы, преемники, должны быть достойны их подвига и сохранить о нем память для новой смены!