Онлайн-трансляции в Самаре с 20 по 26 апреля: подробная виртуальная афиша спектаклей, концертов и лекций

Онлайн-трансляции в Самаре с 20 по 26 апреля помогут скрасить вам однообразные будни на самоизоляции. В нашей афише мы собрали самые интересные культурные мероприятия - спектакли, концерты и лекций.

20 АПРЕЛЯ

Лекция-беседа «История и стилистика блюза» (6+)

Тем, кто любит джаз, наверняка понравится лекция о музыке, которую прочитает онлайн доцент кафедры музыкального искусства эстрады Самарского института культуры, кандидат педагогических наук, музыковед Марина Докучаева

Программа посвящена искусству блюза. В проекте примут участие Павел и Ксения Плаксины.

КОГДА: 20 апреля, 20.00.

ГДЕ: http://smrgaki.ru/

Концерт музыки Грига (6+)

Самарская филармония приглашает на концерты из программы на бис. 20 апреля будем наслаждаться прекрасной музыкой Грига. В исполнении симфонического оркестра Самарской филармонии в онлайн-трансляции прозвучит Сюиты №1, 2 из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

КОГДА: 20 апреля, 18.00.

ГДЕ: https://vk.com/filarm_ru

21 АПРЕЛЯ

Онлайн-трансляция программы «Страх высоты» с Валерием Бондаренко (18+)

21 апреля можно побывать на лекции о фильме бельгийского режиссера Андре Дельво «Человек, который коротко стригся» в рамках авторской программы «Страх высоты» с Валерием Бондаренко.

Школьный учитель Миревельд влюблен в свою ученицу. Не имея смелости признаться в своих чувствах, он пытается убежать от прошлого, переезжая в другой дом и меняя работу. Став клерком в суде, он однажды отправляется с коллегой-патологоанатомом на вскрытие в северную деревушку, где вскоре прошлое настигает его и сводит с ума.

КОГДА: 21 апреля.

ГДЕ: https://vk.com/crkhud

22 АПРЕЛЯ

Концерт музыки Дворжака (6+)

22 апреля оркестр Самарской филармонии исполнит для любителей высокой классики «Славянские танцы» А.Дворжака, соч. 72.

КОГДА: 22 апреля, 18.00.

ГДЕ: https://vk.com/filarm_ru

Онлайн-трансляция спектаклс «Семейный портрет с посторонним» (16+)

Театр «Самарская площадь» продолжает радовать горожан на самоизоляции веселыми комедиями. 22 апреля смотрим пьесу, написанную Степаном Лобозеровым в 1991 году.

Молодой художник Виктор приезжает в деревню работать в местном клубе и по совету кладовщика Михаила поселяется в частном доме, которую хозяева сдают приезжим. На первый взгляд — обычная семья с обычными проблемами и мелкими ссорами: Тимофей лежит со сломанной ногой и требует к себе повышенного внимания, жена Катерина ругает его за пьянство, дочь Таня мечтает о чистой любви и поступлении в институт, бабка острит и философствует, да еще кошка на чердаке в очередной раз приносит котят. Однако Михаил, заметив интерес Виктора к Тане, предупреждает: семья вроде бы не в себе, «все со справками». То же самое он рассказывает хозяевам о постояльце. Постепенно в доме воцаряется атмосфера подозрительности, комические недоразумения множатся, пока ситуация не запутывается окончательно.

КОГДА: 22 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://vk.com/theatersamarasquare

23 АПРЕЛЯ

Концерт классической музыки в исполнении юных музыкантов (6+)

23 апреля самарцы могут послушать онлайн-трансляцию торжественной церемонии закрытия XXV Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского. Любители высокой музыки смогут услышать ее в исполнении юных призеров и победителей конкурса.

КОГДА: 23 апреля.

ГДЕ: https://vk.com/club52937890

Лекция о фильме «Дни и ночи» (12+)

Киновед Павел Тян в онлайн-трансляции расскажет самарцам о фильме «Дни и ночи», который был снят в 1944 году режиссёром Александром Столпером на киностудии «Мосфильм». Это экранизация одноименной повести Константина Симонова, первая советская игровая картина о Сталинградской битве.

Фильм об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, рассказывается о мужестве и героизме батальона, которым командует капитан Сабуров, переброшен на правый берег Волги для пополнения рядов Красной Армии, обороняющих Сталинград. Бойцы Сабурова в яростной атаке выбивают фашистов из трёх зданий, вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, ставших неприступными для врага.

КОГДА: 23 апреля.

ГДЕ: https://vk.com/crkhud

24 АПРЕЛЯ

Концерт «Под сенью муз» (6+)

Самарцы смогут послушать онлайн концерт «Под сенью муз»: истории великих посвящении . В онлайн-трансляции примут участие солисты и артисты ОЛИМПа Самарской филармонии.

КОГДА: 24 апреля, 18.00.

ГДЕ: https://vk.com/filarm_ru

Струнный концерт - балалайка и домра (6+)

Хотите узнать, как звучит дуэт балалайки и домры? Послушайте и посмотрите онлайн-трансляцию концерта Дмитрия Бойко и Анастасии Свиридовой. В программе произведения зарубежных композиторов, обработки народных мелодий и оригинальная музыка. Аккомпанировать на фортепиано будет лауреат международных конкурсов Юлия Денисова.

КОГДА: 24 апреля, 20.00.

ГДЕ: http://smrgaki.ru/

Балет «Корсар» (12+)

Если вы не бывали на этом представлении в нашем оперном театре, не упустите возможность посмотреть онлайн-трансляцию танцевального спектакля.

Пираты, приключения, страсть и любовь… Зрителям предстоит насладиться балетом Адольфа Адана «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа.

Балет был создан в 19-м веке, но его называют предвестником современных шоу. В нем есть все, что заставит зрителя смотреть спектакль, не отрываясь – прекрасная музыка, восточный колорит, приключения и кораблекрушение.

Корсар (пират) Конрад влюблен в прекрасную Медору, которую хотят продать в невольнице богатому паше. Пират похищает свою возлюбленную и освобождает из плена рабынь из невольничьего рынка, но завистливый соратник Конрада предает его. Пират схвачен и будет казнен, если Медора не согласится стать женой паши. Девушка готова пойти на любые жертвы ради жизни любимого. На помощь приходить ее подруга, невольница Гульнара, которая вместо Медоры надела свадебное покрывало. Когда обман раскрыли, Медора и Конрад были далеко в море. Но внезапно разразилась страшная буря, корабль разбило о скалы. Выжили в кораблекрушении и добрались до берега только влюбленные – девушка и корсар.

КОГДА: 24 апреля, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera, http://www.opera-samara.net/

26 АПРЕЛЯ

Документальный фильм «Монастыри Малого Тибета» (12+)

Этот фильм сняли самарские кинематографисты. Во время онлайн-трансляции 26 апреля зрители смогут перенестись в место овеянное легендами и преданиями.

Древняя земля, древние монастыри, древние обычаи - все сохранилось нетронутым на высокогорном плато северных Гималаев, в верховьях реки Инд. Историю берегут монастыри, основанные более 500 лет назад и действующие до сих пор. Здесь хранятся предания и древние письмена о посещении этих мест Иисусом - Иссой, как называют его тибетцы.

КОГДА: 26 апреля.

ГДЕ: https://vk.com/crkhud