2020-05-01T22:48:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре и Самарской области, последние новости на 2 мая: 25 заболевших и тысячи новых исследований

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 2 мая, самое актуальное прямо сейчас
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре по-прежнему действует режим самоизоляцииВ Самаре по-прежнему действует режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в регионе стало на 25 заболевших коронавирусом больше. По-прежнему проводится много лабораторных исследований, направленных на выявление инфекции. Рассказываем самые актуальные новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 2 мая: все, что необходимо знать и о чем можно поговорить.

Число заболевших коронавирусом в Самаре и Самарской области на 2 мая 2020 года

В Самарской области 1 числа выявили 25 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число заболевших в регионе сейчас составляет 392 человека. 52 из них выздоровели, пятеро – скончались.

– 9 местных жителей заболели в Самаре, 9 – в Тольятти, по 2 – в Сызрани и Жигулевске. По одному человеку в Октябрьске, Волжском и Сызранском районах, - отмечают в региональном оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением Covid-19.

10 человек выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: 5 в Тольятти, 4 в Самаре, 1 в Жигулевске. 15 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

Всего на КВИ за сутки проведено 3409 лабораторных исследований, в общей сложности - 46814. Под наблюдением медиков продолжают находиться 683 человека.

В России за сутки коронавирусом заболели 7933 человека. 96 скончались. 1601 сумели победить недуг.

В Самаре начал действовать масочный режим

С 1 мая в губернии действует масочный режим. В магазинах, социальных учреждениях, общественном транспорте без маски на лице появляться нельзя. В некоторые торговые точки без них элементарно не пускают. Без средства защиты можно находиться на улице. В то же время не забывайте, что сейчас необходимо сидеть дома.

Новое ограничение поддержали представители ТТУ. Сегодня по первому маршруту катался трамвай в маске. Пассажиров он удивил и порадовал.

Полиция выявляет нарушителей режима самоизоляции

За теми, кто нарушает самоизоляцию, продолжают следить полицейские. Так, сотрудники МВД за день выявили еще 133 нарушителя. На трех человек составили административные протоколы за неповиновение должностным лицам, осуществляющим государственный надзор, еще на девятерых - за то, что плохо следят за своими детьми.

Транспортные полицейские составили три протокола за нарушение режима самоизоляции. Органы исполнительной власти выявили 30 нарушений, муниципальной - 14.

Сотрудники Роспотребнадзора составили 3 протокола за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За сутки также вынесено 4 постановления о назначении административного наказания.

Новые передвижные аппараты ИВЛ

На Самарской станции скорой помощи пополнение. Ее автопарк пополнился новыми машинами ГАЗ. 67 автомобилей, оснащенных всем необходимым, предоставили из ООО "РТ-Скорая помощь", а возможности этой техники уже оценил глава региона Дмитрий Азаров.

- Фактически мы имеем прирост ИВЛ благодаря этой поставке машин. Теперь дополнительно у нас есть 67 комплектов переносных аппаратов, - заметил губернатор Самарской области, также пообщавшийся с медиками и водителями.

Региональные власти напоминают, что режим самоизоляции действует до конца майских праздников. Старайтесь сидеть дома и берегите свое здоровье!

ИСТОЧНИК KP.RU

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