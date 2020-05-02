«Служим Отечеству почти сто лет»: самарский офицер рассказал, как его семья стала династией и прошла несколько войн

Пример и гордость семьи

— Я с гордостью ношу имя деда. Александр Николаевич родился в 1919 году в Москве. Закончил там институт связи и в 1941 году в составе дивизии народного ополчения пошел на фронт, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» самарский офицер Александр Цыганов. — Дед прошел всю войну. 2 сентября 1945 года участвовал в составе советский миссии в подписании договора о капитуляции Японии на американском крейсере «Миссури». Он ушел на войну рядовым, а закончил ее младшим лейтенантом.

Александр Цыганов-старший - настоящий пример для подражания в семьеФото: Предоставлено "Комсомолке"

В семье Цыгановых бережно хранят медали «За боевые заслуги», орден Великой Отечественной войны 2-й степени, благодарность генералиссимуса Сталина, объявленную Цыганову — старшему в 1945 году за участие в войне с японцами.

— Он был для нас примером, но про войну редко рассказывал, — вспоминает внук ветерана. — После Победы он служил в порт Артуре в Китае. Там родился мой отец. А дед в 1971 году в звании полковника уволился, когда был командиром полка космической связи. При выборе профессии мой отец Юрий и дядя Евгений не думали даже, кем быть. Пошли служить.

Юрий Цыганов и его наградыФото: Предоставлено "Комсомолке"

Оба сына участника Александра Николаевича закончили Омское высшее общевойсковое училище, а потом здесь же учился и герой нашего материала — Александр Цыганов-младший.

Настоящие полковники

— Жизнь военных — кочевая. Отец служил советником в Африке, потом в Самаре, уволился в звании полковника, как и дед. Это удивительное совпадение, но в нашей семье почти у всех это звание было. А дядя мой — Евгений Цыганов стал легендой. Воевал в Афганистане, участвовал в спецоперации по освобождению советских и иностранных специалистов, захваченных душманами в Кабуле. Там он заболел и вскоре умер. Сейчас в честь него, воина-интернационалиста, подполковника Евгения Цыганова в Москве традиционно проводят турнир по самбо среди юношей, — продолжает Александр Юрьевич.

Сам он в последние годы служил замполитом в мотострелковой бригаде в Рощинском под Самарой. Призывники его любили, уважали. Однажды он спас от гибели молодого солдата.

В честь Евгения Цыганова проводится турнир по самбоФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Стояли в окопе на занятиях. Солдат сказал, что с имитационной гранатой занимался, все правила знает, правша. А в итоге метнул ее, как ядро от плеча, она в брусья ударилась. И я ее достать не могу, потому что он впереди меня стоит. Мы стоим, на гранату смотрим — ждем, куда она покатится. Повезло, что вперед прокатилась сантиметров на 20. Я на него прыгнул, повалил, она как бахнула! Хорошо, что не задела никого, — делится замполит.

Недавно Александр уволился из бригады, теперь трудится в штабе армии. Военную династию продолжает его старший сын Андрей, который уже закончил соответствующий университет в Москве. Младшему — Максиму — сейчас 15 и он тоже собирается служить.

В армии у Александра Цыганова нашлось много друзейФото: Предоставлено "Комсомолке"

— У нас в семье кортик деда хранится, — отмечает наш собеседник. — На нем воинские звания, фамилия и инициалы офицеров семьи. И гравировка «Лучше быть, чем казаться». Своеобразный девиз нашей семьи. Служить Отечеству, а не изображать героев.