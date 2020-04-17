2020-04-17T00:51:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 17 апреля 2020 года: карантин в общежитии, заболел врач

Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 17 апреля 2020 года: грустные и шокирующие факты
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Оренбурге тем, кто приехал в регион, выдадут маски и перчаткиВ Оренбурге тем, кто приехал в регион, выдадут маски и перчаткиФото: Евгений КОТМЫШЕВ
Изменить размер текста:

Количество случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области растет. Всего зарегистрировано 157 случаев, 82 уже подтверждены федеральным центром. Все больные, даже у кого пришли анализы, проходят лечение. Таких пациентов - с признаками коронавирусной инфекции, но с отрицательными анализами - десять. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 17 апреля 2020 года.

Число зараженных коронавирусом в Оренбургской области на 17 апреля 2020 (утро)

Всего заражено 82 человека (подтвержденные результаты).

13 пациентов выздоровели, двое человек умерли. Шесть пациентов в реанимации, пять - в тяжелом состоянии, трое на аппаратах ИВЛ.

34 человека в состоянии средней тяжести.

В числе заболевших коронавирусом в Оренбуржье 12 детей, 11 больных старше 70 лет.

Еще три лаборатории скоро начнут проводить тест на коронавирус в Оренбурге.

Самоизоляция в Оренбурге на 17 апреля 2020 года: правила и обязанности

В Оренбургской области действует режим строгой самозиоляции. Последние новости про коронавирус в Оренбурге свидетельствуют, что соблюдают его не все слишком хорошо.

Губернатор Денис Паслер 16 апреля велел усилить меры по противодействию COVID19. Он отметил, что в магазинах продавцы должны работать в масках и перчатках, если же они не хотят этого делать - необходимо закрывать такие торговые точки минимум на 90 суток. В районах и городах составят нормативные акты, позволяющие проводить подобные проверки и реагировать на нарушения.

В больнице им. Пирогова коронавирус нашли у врача. Теперь это медицинское заведение в течение 14 дней не будет принимать пациентов.

- Эти меры направлены на то, чтобы исключить возможность инфицирования пациентов, - сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

На карантин в Оренбурге закрыли общежитие медицинского университета. Коронавирус нашли у одной из студенток, которая совмещала учебу и работу.

- Сейчас проводится обследование ребят, которые там проживают. При отрицательных результатах тестирования с большой вероятностью они поедут по домам, на самоизоляцию, - отметила министр здравоохранения региона.

Сейчас также всех студентов, которые подрабатывают в больницах региона, отстранили на 14 дней.

Всем, кто приезжает в Оренбург, будут выдавать маски и перчатки, чтобы они могли безопасно добраться до дома. Затем они долны уйти на 14-дневную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 17 апреля 2020 года: четыре новых заболевших, День копейки в чате
Навигация на Самарском гидроузле открылась на три дня раньше запланированного
С 18 апреля автобусы пяти маршрутов будут следовать по измененной схеме
Больницы Самарской области получат новое оборудование
Самарским старшеклассникам помогут сдать ЕГЭ в условиях самоизоляции
Отмена акции Бессмертный полк в Самаре: почему отменяют и на какое число перенесут
Режим самоизоляции в Самарской области продлят до 30 апреля
В Самарской области два пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии
Самарским родителям рассказали, сколько продлится дистанционное обучение школьников
666 туристов вернулись в Самару из Таиланда в период пандемии коронавируса
До мая не выйдем: Башкортостан может остаться в самоизоляции до конца мая
Россия осталась без Парада Победы на 9 мая
Самарская область стала лидером по росту цен на ноутбуки
Женщина из Тольятти, избившая и оскорбившая полицейского, отправилась в тюрьму
Дожди и порывистый ветер: конец рабочей недели в Самарской области будет непогожим
В Тольятти скончался один из рабочих, получивших ожоги на предприятии
В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем
Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры в числе лидеров по росту продаж в интернете в Самарской области
Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 происшествий в регионе