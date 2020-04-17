Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 17 апреля 2020 года: карантин в общежитии, заболел врач
Количество случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области растет. Всего зарегистрировано 157 случаев, 82 уже подтверждены федеральным центром. Все больные, даже у кого пришли анализы, проходят лечение. Таких пациентов - с признаками коронавирусной инфекции, но с отрицательными анализами - десять. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 17 апреля 2020 года.
Число зараженных коронавирусом в Оренбургской области на 17 апреля 2020 (утро)
Всего заражено 82 человека (подтвержденные результаты).
13 пациентов выздоровели, двое человек умерли. Шесть пациентов в реанимации, пять - в тяжелом состоянии, трое на аппаратах ИВЛ.
34 человека в состоянии средней тяжести.
В числе заболевших коронавирусом в Оренбуржье 12 детей, 11 больных старше 70 лет.
Еще три лаборатории скоро начнут проводить тест на коронавирус в Оренбурге.
Самоизоляция в Оренбурге на 17 апреля 2020 года: правила и обязанности
В Оренбургской области действует режим строгой самозиоляции. Последние новости про коронавирус в Оренбурге свидетельствуют, что соблюдают его не все слишком хорошо.
Губернатор Денис Паслер 16 апреля велел усилить меры по противодействию COVID19. Он отметил, что в магазинах продавцы должны работать в масках и перчатках, если же они не хотят этого делать - необходимо закрывать такие торговые точки минимум на 90 суток. В районах и городах составят нормативные акты, позволяющие проводить подобные проверки и реагировать на нарушения.
В больнице им. Пирогова коронавирус нашли у врача. Теперь это медицинское заведение в течение 14 дней не будет принимать пациентов.
- Эти меры направлены на то, чтобы исключить возможность инфицирования пациентов, - сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
На карантин в Оренбурге закрыли общежитие медицинского университета. Коронавирус нашли у одной из студенток, которая совмещала учебу и работу.
- Сейчас проводится обследование ребят, которые там проживают. При отрицательных результатах тестирования с большой вероятностью они поедут по домам, на самоизоляцию, - отметила министр здравоохранения региона.
Сейчас также всех студентов, которые подрабатывают в больницах региона, отстранили на 14 дней.
Всем, кто приезжает в Оренбург, будут выдавать маски и перчатки, чтобы они могли безопасно добраться до дома. Затем они долны уйти на 14-дневную самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU