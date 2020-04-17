2020-04-17T00:59:56+03:00
Общество

Закрытие кладбищ в Тольятти: на Пасху и Радоницу автобусов не будет, доступ к могилам закрыт

Узнали, почему закрыли кладбища в Тольятти, можно ли будет доехать на кладбище на автобусе на Пасху и Радоницу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На кладбища пустят только ритуальные процессииНа кладбища пустят только ритуальные процессииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно о закрытии кладбищ в Тольятти до 30 апреля. Запрет на посещение кладбищ в Тольятти вводится из-за коронавируса, так как эпидемиологическая обстановка ухудщшилась. Сначала власти хотели только не допускать на территорию машины и отменить автобусы на религиозные праздники. Но затем были вынуждены последовать примеру Самарской области.

Постановление, устанавливающее ограничения на посещение кладбищ, действует уже с 15 апреля. Подписал его глава города Сергей Анташев.

До 30 апреля на территорию кладбищ в Тольятти не будут допускать все виды транспорта. На Пасху и Радоницу до кладбищ в Тольятти не будут подаваться автобусы. Более того, кладбища будут открыты только для тех, кто участвует в похоронах. Также сюда смогут попасть представители служб, которые ухаживают за территорией.

Контролировать посещение горожанами кладбищ будет МУП Спецкомбинат ритуальных услуг Тольятти.

Напомним, что Патриарх Кирилл отметил, что посещение кладбищ на Пасху - это не православный обычай. Более того, верующих благословили на то, чтобы оставаться дома и не посещать даже службы в храмах, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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