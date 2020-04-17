Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Самаре: как подать заявку, и кто сможет получить препараты

Из-за коронавируса стало возможно заказать доставку лекарств ВИЧ-инфицированным в Самаре. Как подать заявку и кто сможет получить препараты, выяснила «КП-Самара».

Как сообщили журналисту "КП-Самара" в ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», здесь предприняли ряд мер для снижения риска распространения коронавируса среди ВИЧ-инфицированных. Поскольку антиретровирусную терапию (АРВТ) люди с положительным ВИЧ-статусом должны применять непрерывно, наиболее актуальным стал вопрос доставки лекарств ВИЧ-инфицированным в Самаре, а особенно жителям отдаленных районов региона. Поэтому СПИД-центр организовал получение АРВТ-препаратов через районные поликлиники. А пациентам старше 60 лет необходимые препараты привезут домой - врачи сами отследят, когда закончатся выданные ранее препараты, и свяжутся с пациентами.

– Аптека СПИД-центра, как и сам центр, работает в прежнем режиме. Сюда по-прежнему можно приехать и получить лекарства сразу на 90 дней, – рассказали журналисту "КП-Самара" в СПИД-центре. – Никаких очередей у нас нет. Тем не менее, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, мы рекомендуем пациентам воздержаться от посещения Центра при повышении температуры тела и наличии симптомов ОРВИ. В этом случае лучше сразу обращаться в поликлинику по месту жительства для вызова врача на дом.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ В САМАРЕ:

1. Приехать в аптеку СПИД-центра. Она работает в прежнем режиме. Препараты выдают на 90 дней. Но лучше не ехать через полгорода, а обратиться в районную поликлинику

2.Оформить получение лекарств в районной поликлинике. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС к врачу-инфекционисту и оформить доверенность на уполномоченное лицо этого медицинского учреждения (в каждой поликлинике это свой специалист). После этого забрать лекарства можно будет прямо в своей поликлинике.

3. Пациентам старше 60 лет лекарства привезут домой. Никаких дополнительных заявок для этого делать не нужно - лечащие врачи таких больных сами проконтролируют, у кого заканчиваются лекарства, и свяжутся с пациентами, чтобы организовать доставку препаратов на дом

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178.

Телефон регистратуры: (846) 374-31-80.

Время работы: ежедневно с 8:00 до 19:00 (кроме субботы и воскресенья).